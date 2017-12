Clienţii RCS & RDS pot plăti facturile online

Abonaţii furnizorului de servicii de comunicaţii RCS & RDS vor putea plăti online facturile, de la 1 august, printr-un serviciu dezvoltat împreună cu Banca Comercială Română, a anunţat, ieri, compania. Abonaţii RCS & RDS pot plăti on-line facturile cu orice card bancar VISA sau Mastercard valid, prin simpla accesare a website-ului www.rcs-rds.ro. Plata poate fi efectuată rapid, direct de pe www.rcs-rds.ro, prin furnizarea unui număr minim de informaţii: a codului client şi a numărului de factură. Abonaţii companiei, atât persoane fizice cât şi juridice, au însă la dispoziţie o variantă de plată online cu multiple avantaje importante, în cazul în care îşi creează un cont personal prin înregistrare în secţiunea „Contul meu Digi” (https://digicare.rcs-rds.ro/login.php). Ei pot accesa serviciul în mod individual, cu ajutorul unui username şi a unei parole şi primesc printr-un e-mail confirmarea faptului că RCS & RDS a înregistrat plata, la scurt timp după efectuarea acesteia. În plus, după prima utilizare, clientul nu mai are nevoie nici de numărul de factură pentru plată, acesta fiind deja înregistrat în contul abonatului. Tot în „Contul meu Digi”, clientul companiei are posibilitatea vizualizării istoricului facturilor şi a serviciilor contractate, precum şi a vizualizării listei detaliate a convorbirilor telefonice din cadrul abonamentelor Digi Tel şi Digi Mobil. Indiferent de modalitatea de plată, direct din site sau din contul personal, serviciul nu are comision şi este disponibil 24 de ore din 24. Compania a implementat acest sistem de plată într-un parteneriat cu Banca Comercială Română Erste şi EuroPayment Services. Clienţii RCS & RDS mai pot plăti facturile online, prin sistemele de Home Banking şi Internet Banking ale băncilor partenere, prin numerar, virament bancar, ATM-urile, bancomatele şi ghişeele băncilor partenere, precum şi în oricare dintre punctele de prezenţă RCS & RDS.