Clienţii Romtelecom îşi pot vedea factura pe Internet

Romtelecom a lansat, ieri, o aplicaţie prin care toţi clienţii operatorului de telecomunicaţii îşi pot vizualiza facturile. Denumită My Account, aplicaţia furnizează în timp real informaţii despre factură, opţiunile activate, adresa de e-mail Clicknet a unui client Romtelecom şi, de asemenea, despre data şi locul unde a fost făcută ultima plată. Aplicaţia este disponibilă fără nicio taxă pentru toţi clienţii. Utilizînd My Account, un client poate vizualiza ultimele şase facturi, anexele corespunzătoare acestora, precum şi convorbirile efectuate într-o perioadă dată. În plus, aplicaţia permite abonaţilor schimbarea parolei pentru contul de e-mail Clicknet şi semnalarea unui deranjament, dacă este cazul, precum şi vizualizarea evoluţia rezolvării acestuia. De asemenea, clienţii operatorului pot solicita online anumite servicii sau pot transmite sugestii.