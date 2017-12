Clientul politic şi viaţa lui de cascador

Clientul politic este un personaj cunoscut. Cu toate că se plînge că are diabet, el este întotdeauna primul la plăcinte! Poate fi uşor reperat după stilul incisiv în care dă din coate. Este gălăgios şi mereu nemulţumit. Dacă nu-i sînt satisfăcute doleanţele, cere să se dizolve partidele şi alianţele. În democraţia noastră de doi lei, după ultimul curs valutar, avem clienţi politici veterani. Ăştia, ca să rămînă pe funcţie, au trecut pe la mai toate partidele! Clientul politic şi-a făcut ucenicia la cozile lui Ceauşescu. Pe atunci, dacă îmi amintesc eu bine, individul se aşeza din reflex la orice coadă. Aproape că nu-l interesa tematica ei! În politică, nu se potriveşte sloganul cu “stăpînul nostru”. Ştiţi care. După numire, clientul politic ajunge cîrpa partidului. Ca fizionomie, clientul politic are privirea umedă ca de viţel la poarta nouă. Cu toate că nu are habar de obiectul muncii, este gata să ocupe imediat orice funcţie i se oferă. Nu contează pregătirea profesională! Bani şi onoruri să iasă! Clientul politic e ca şi prostul. Adică, vorba aia, fudul. Capacitatea creatoare a clientului politic se măsoară în pile… Adevărate podoabe sînt cei susţinuţi de la centru. În diverse situaţii hazlii, clienţii politici se bat în pile. Acolo unde interesul o cere, pila iese la atac, încăierîndu-se pentru cei pe care îi protejează. Cunosc clienţi politici trişti şi dezamăgiţi. Au rămas pe afară. Înainte, pe vremea comuniştilor, era un mare act de curaj să rămîi… afară. Acum este o bagatelă. Cînd stau la rînd, frumos aşezaţi pe scăunele, clienţii politici se bat în… înălţime. Care pe care şi cine are pila cea mai mare. Pe tine cine te-a trimis? La o astfel de întrebare, ce-i drept, încuietoare, se răspunde cu degetul în sus… Atît de sus? De la jupînul? Sînt şi lideri modeşti de partid care fac parte din categoria clientelei politice. Chiar dacă duc partidul de rîpă, sînt toleraţi pe post de guşteri. Şefia partidelor aprinde întotdeauna spiritele. E bătaie mare şi pe un post de interimar! Nu contează, şeful de partid boxează! La nevoie, ca să-şi vadă grabnic visul cu ochii, clientul politic stă şi capră. De cînd brînza şi roşiile au devenit delicatese prezidenţiale, e bună şi capra vecinului. Sînt clienţi politici care s-au reprofilat pe mulsul oilor. Unii abia învaţă tehnica asta. Alţii se perfecţionează. Există şi o grupare care se recreează şi se delectează în timpul liber. Pînă sînt repartizaţi să mulgă bugetul de stat, exersează ca să nu-şi piardă din reflexe. Vine şi un moment cînd onor clientul politic trebuie să-şi achite nota de plată. De regulă, cu prilejul campaniilor electorale. Este un moment destul de greu pentru clientul politic. Trebuie să bage mîna în buzunarele proprii. Protectorul clientului politic are deseori ieşiri necontrolate. El trăieşte cu impresia că respectivul client este bunul său cel mai de preţ. Ca atare, replica lui sună aşa: ”Eu te-am făcut şi tot eu te omor!” După cum se vede, clientul politic duce o viaţă de cascador. Săracul!