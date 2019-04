Clinic regional susținut de antrenorul principal al BC Athletic

Alexandru Olteanu, antrenorul principal al formaţiei masculine Baschet Club Athletic Constanța, a susţinut joi, în Sala Complexului Sportiv Tomis (sala Flămânda) din Constanța, clinicul regional din cadrul programului pentru instruirea și licențierea antrenorilor de baschet. A fost primul clinic din acest sezon pentru tehnicianul echipei constănţene, iar cele două puncte principale au fost următoarele: antrenament individualizare Under 14 și 5 out motion offense, situațiile de joc și individualizarea fiind puse în practică cu ajutorul juniorilor Under 14 de la Baschet Club Athletic Constanța.

„Mulțumim tuturor antrenorilor care au răspuns invitației noastre la acest clinic. Suntem nerăbdători să ne reîntâlnim la următoarele, unde vom pune în discuție multe alte aspecte din baschet! Team is everything!”, este mesajul clubului constănţean.