Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, înfrăţită cu o unitate similară din Germania

De cînd se află la cîrma Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ şi-a propus să transforme unitatea într-una de talie internaţională, în care oamenii să aibă cea mai mare încredere. „Vreau ca toţi constănţenii să uite că cel mai bun doctor este trenul spre Bucureşti, aşa cum am auzit că se spunea aici. Mi-am propus să transform această clinică într-una cu renume, la care oamenii cu probleme cardiovasculare să apeleze fără frică”, a declarat şeful clinicii. Prof. dr. Pătruţ a rămas plăcut impresionat de sprijinul acordat de către autorităţile locale, aşa că este hotărît să meargă mai departe. Nu de mult timp, clinica pe care o conduce s-a înfrăţit cu o unitate similară din Germania (Herzzentrum Laher, Baden). „Este un lucru extraordinar pentru noi, deoarece am început deja colaborarea cu specialiştii de acolo. Pentru început am trimis trei cadre medicale, un medic anestezist şi două asistente medicale. Ei vor învăţa cum să asigure funcţiile vitale ale pacientului, atunci cînd acesta este supus, de exemplu, transplantului de inimă”, explică medicul şef. Pe lîngă colaborarea cu medicii din Germania, prof. dr. Pătruţ a mai declarat că există strînse legături cu dotori din Austria, Franţa, Italia şi chiar SUA. „În permanenţă ţinem legătura cu doctorii din alte ţări, pentru că vrem ca chirurgia pe care o facem aici să fie una de ultimă oră, în pas cu cea din Occident chiar”, a mai spus prof. dr. Pătruţ. Precizăm că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a decis să ajute la dezvoltarea acestei clinici, CJC finanţînd cu 10 milioane de euro dotarea Clinicii şi înfiinţarea unei bănci de organe şi ţesuturi. Aparatura a fost deja achiziţionată în leasing, cu fonduri de la CJC, prin intermediul firmei Fortis Lease România IFN SA.