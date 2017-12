Clinică ORL ultramodernă

Clinica ORL, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, a fost inaugurată vineri, după ce, ani la rînd, şi-a desfăşurat activitatea în condiţii improprii. Panglica a fost tăiată de primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, dar şi de şeful Clinicii ORL, prof. univ. dr. Gheorghe Comşa, evenimentul desfăşurîndu-se în prezenţa preşedintelui/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu, directorului adjunct al Direcţiei de Sănătate, dr. Cătălin Grasa, decanului Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Petru Bordei, dar şi a altor cadre didactice, a medicilor şefi de secţii, dar şi a pacienţilor. Clinica este cu adevărat la standarde europene, condiţiile de cazare sînt moderne, de asemenea, cele două săli de operaţii sînt amenajate ca în spitalele din Germania. Aerul din săli este filtrat, sterilizat, astfel încît toate riscurile de infecţie să fie eliminate. “Aşa ar fi trebuit să arate tot spitalul. Noi însă am avut de dat explicaţii procurorilor lui Băsescu. Am deschis o paranteză, am fost acuzaţi, am explicat, am închis paranteza, şi ne-am reapucat de construit. Aşa este în România. Greu se fac lucrurile”, a declarat primarul Radu Mazăre. Edilul a promis că se va inaugura aproape lunar cîte o secţie nouă: “Asta e normalitatea care trebuie să existe în Constanţa”. La rîndul său, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, spune că totul este “ca un experiment Philadelphia”. “E o întoarcere în timp, pentru că noi am început reabilitarea acestei secţii în anul 2005. După cum ştiţi, Alianţa Ba Nu, Ba Da a întrerupt reabilitarea spitalui timp de doi ani şi jumătate, în detrimentul cetăţenilor judeţului Constanţa. Am reluat în 2008 reabilitarea Spitalului. Azi am reuşit inaugurarea unei secţii ORL la standarde europene, unde, sigur, vor urma şi dotări, echipamente, în perioada imediat următoare”, a adăugat preşedintele CJC. El a promis că în 2009 se va ajunge la o finanţare de trei milioane de euro numai pentru continuarea reabilitării. De asemenea, şi MS a promis cel puţin aceeaşi sumă.

“Coboram cu bolnavii un etaj ca să-i operăm”

Pentru că nu existau săli de operaţii, medicii erau nevoiţi să coboare cu bolnavii la etajul V (ORL funcţionează la etajul VI - n.r.) al spitalului. “Nu era deloc confortabil, nici pentru noi şi nici pentru bolnavi. Acum avem două săli, dotate şi utilate”, a explicat şeful Clinicii de ORL. În continuare trebuie să se facă eforturi financiare pentru schimbarea întregii aparaturi de care dispune clinica în prezent. Aproape toate aparatele sînt uzate şi nu mai corespund cerinţelor actuale. „Este o suferinţă veche a clinicii noastre, pe care nu am reuşit pînă acum să o ameliorăm. Ne lipseşte tehnica nouă, dar şi un aparat necesar pentru intervenţiile endoscopice”, a explicat prof. univ. dr. Gheorghe Comşa. Medicii sînt nevoiţi să folosească o trusă de esofagoscopie (utilizată în extragerea corpurilor străine din esofag - n.r.) din 1935 şi un microscop din 1950. „Trusa de esofagoscopie este, în mare parte, funcţională. O trusă nouă, dotată modest, costă în jur de 20.000 euro. Avem mare nevoie de un microscop chirurgical performant şi de o trusă chirurgicală de endoscopie rinosinusală (pentru extragerea copurilor străine din sinusuri, care face procedurile mai uşor de suportat pentru pacient - n.r.)”, a mai afirmat prof. univ. dr. Comşa. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă, a declarat că lucrările de reabilitare a clinicii se ridică la 2,1 milioane lei.