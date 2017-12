Clint Eastwood, omagiat de Institutul de Film American

Cu ocazia ceremoniei de absolvire a cursurilor anuale organizate de Institutul de Film American, cineastul american a primit o diplomă onorifică. Diploma i-a fost oferită în campusul Institutului, Clint Eastwood avînd astfel ocazia să glumească, referindu-se la durata intervalului de timp de care a avut nevoie pentru a primi o diplomă. „Nu am urmat niciodată cursurile unei şcoli de film, deoarece ele nu existau atunci cînd mi-am început cariera. Dar, după ce am jucat în peste 50 de filme şi am regizat peste 30, aş fi putut să-mi spun că aş fi putut să devin absolvent puţin mai devreme”, a declarat reputatul actor şi regizor. Printre precedenţii cineaşti care au primit această diplomă onorifică se numără Robert Altman, Al Pacino, Roger Corman şi Norman Jewison.

Clint Eastwood, născut în 1930, a cîştigat cinci premii Oscar ca actor, regizor şi producător. Lungmetrajul „Gran Torino” în care Clint Eastwood a fost şi interpret este cel mai de succes film al său din punct de vedere al încasărilor, cu 260,5 milioane de dolari la nivel mondial. Acesta filmează în prezent „Invictus”, o peliculă despre Nelson Mandela, ce va avea premiera pe 11 decembrie.