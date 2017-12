Clive Owen, agent sub acoperire

Actorul britanic va juca în ”Cartagena”, un film ce prezintă viaţa unui agent sub acoperire infiltrat într-un important cartel al drogurilor din Columbia. Regizorul şi scenaristul acestui lungmetraj va fi Michael Ross, care a semnat şi senariul horror-ului ”Turistas”. ”Cartagena” prezintă povestea unui agent sub acoperire, prins în intrigile complexe ale traficanţilor de droguri, nevoit să elimine dealerii din reţea şi cîţiva spioni internaţionali pentru a reuşi să supravieţuiască. Proiectul poartă numele unui oraş de pe coasta de nord a Columbiei, cunoscut pentru trecutul lui dominat de războaie, dar şi pentru o activitate economică înfloritoare şi o dezvoltare turistică fără precedent. Columbia, sfîşiată de eternele conflicte politice şi de războaiele violente între traficanţii de droguri, a devenit un subiect preferat de cineaştii americani. Warner Bros şi Sony au achiziţionat, în 2008, drepturile pentru producerea unui proiect cinematografic ce va trata acţiunea de salvare a 15 ostatici ai grupului rebel FARC, o organizaţie marxistă controversată, despre care autorităţile americane au spus că are legături strînse cu cartelurile drogurilor.

De la debutul său în filmul ”Crupierul”, Clive Owen, în vîrstă de 46 de ani, a devenit un actor foarte solicitat şi a colaborat cu regizori mari, precum Alfonso Cuaron în ”Copiii tatălui” şi ”Fără control”, Spike Lee în ”Omul din Interior”, Robert Rodriguez şi Quentin Tarantino în ”Sin City”. Anul viitor, actorul britanic va apărea şi pe afişul co-producţiei germano-engleze ”The International”, în regia lui Tom Tynkwer, alături de Naomi Watts, care va deschide ediţia 2009 a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.