CLM verifică discrepanţele dintre chiriile din port

Pentru a putea fi realizat transferul de la Ministerul Transporturilor către Primăria Constanţa al unui pachet de 13% din acţiunile Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (APM), consilierii locali s-au întrunit, ieri, în şedinţă de îndată. O şedinţă similară a avut loc acum două săptămâni, când aleşii locali şi-au dat acordul pentru preluarea pachetului de acţiuni de 13%, însă ministerul a solicitat o modificare tehnică în sensul transformării acordului iniţial în solicitare expresă. Ca şi în şedinţa anterioară, aleşii locali ai PSD, UNPR, PP-DD şi PNŢCD au votat pentru proiectul iniţiat de primar, iar singurul consilier PNL prezent la şedinţă (Ana Marcu) s-a declarat împotriva proiectului. Celălalt coleg al său, la fel ca şi aleşii PDL au găsit de cuviinţă să lipsească de la şedinţă. „Le mulţumesc colegilor care au fost prezenţi şi care au votat pentru preluare, pentru că nu au votat pentru Mazăre, ci pentru locuitorii oraşului, pentru municipiul Constanţa, să crească prezenţa din APM de la 20 la 33%“, a declarat primarul Radu Mazăre. El a prezentat şi câteva date despre modalitatea de împărţire a acţionariatului în alte porturi europene. Spre exemplu, portul Hamburg este în totalitate la municipalitate, iar în Anglia, 83% dintre porturi sunt în Asociaţia Porturilor Maritime şi sunt private, după cum a explicat primarul. Dacă administraţia constănţeană va primi pachetul de acţiuni solicitat, Primăria Constanţa va avea 33% din acţiuni, Ministerul Transporturilor 33%, Fondul Proprietatea 20% şi 14% vor fi listate la bursă.

NEVOIE DE LĂMURIRI Tot în şedinţa de ieri, Consiliul şi-a mandatat reprezentantul în Adunarea Generală a Asociaţilor APM (consilierul PSD George Papari) să studieze nivelul redevenţelor, al chiriilor şi tarifelor percepute pentru utilizarea infrastructurii de transport naval, întrucât sunt informaţii publice că se plătesc chiriile de acum 15 - 20 de ani, care sunt infime şi care ar fi trebuit actualizate conform rapoartelor de evaluare. Totodată, el are sarcina de a analiza impactul pe care l-a avut neactualizarea chiriilor asupra profitului APM şi, implicit, asupra drepturilor cuvenite municipalităţii şi Ministerului Transporturilor prin prisma acţiunilor deţinute în port. Totodată, are mandat să aducă la cunoştinţă CLM durata de închiriere a infrastructurii, întrucât există informaţii că unii sunt privilegiaţi şi au contracte de concesiune pe 50 de ani, iar pentru cei noi, care ar dori să facă investiţii, contractele de concesiune pot fi făcute numai pe 10 ani, plus maximum 10. „În port nu discutăm de investiţii de genul celor dintr-un restaurant, să zici că-ţi recuperezi investiţia în cinci ani, ci de investiţii de zeci de milioane de euro, care, în acest fel, printr-o durată restrânsă a închirierii au fost îndepărtate“, a declarat Mazăre.

CE SE VA FACE CU BANII? După o lună şi jumătate de analize şi calcule, primarul Radu Mazăre a precizat că, după ce Primăria va deţine 33% din acţiunile APM, toţi banii care îi vor reveni vor fi direcţionaţi spre subvenţionarea energiei termice. „Asta se va întâmpla până când vom transfera CET-ul la autoritatea locală. Atunci vom face investiţii în CET ca să găsim o modalitate de a scădea gigacaloria. Între timp, facturile constănţenilor care primesc deja subvenţie pentru energia termică vor scădea, iarna viitoare, cu 25%, întrucât în Constanţa este altfel distribuită subvenţia. Ea nu se acordă identic şi pentru cel cu bani, şi pentru cel fără bani. Tot de iarna viitoare vor mai fi ajutate aproximativ 25 - 30 de mii de familii“, a precizat Mazăre.