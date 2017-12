Clopotele au bătut în memoria victimelor de la 11 septembrie 2001

Clopotele au bătut peste tot în oraşul New York, iar cei care îşi plîng morţii au tăcut pentru a marca, printr-un moment de reculegere, trecerea a opt ani de la momentul în care primul avion deturnat de terorişti a lovit clădirea unuia din turnurile gemene de la World Trade Center. Ceremonii comemorative au avut loc, vineri, la New York, Washington şi în vestul Pennsylvaniei. Vicepreşedintele Joe Biden a participat la ceremonia din New York. Voluntarii care au contribuit la curăţarea locului unde s-au prăbuşit turnurile gemene, Ground Zero, au citit, împreună cu rudele victimelor, numele celor peste 2.700 de oameni care au murit la World Trade Center. Primul din cele patru momente de tăcere a fost ţinut în jurul orei locale 8.46 a.m., atunci cînd primul avion a lovit turnul de nord al Turnurilor Gemene.

Preşedintele Barack Obama, care a comemorat, pentru prima dată în calitate de preşedinte, atentatele de la 11 septembrie 2001, a ţinut, vineri, un moment de reculegere la Casa Albă, la ora 08.46, (15.46, ora României), momentul în care primul avion deturnat a lovit World Trade Center. După ce un puşcaş marin în ţinută de paradă a sunat un clopot de trei ori, Barack Obama, în ţinută sobră şi soţia sa, Michelle, purtînd o rochie neagră, şi-au plecat capul şi au ţinut un moment de reculegere, înconjuraţi de aproximativ 150 de membri din cadrul administraţiei. La final, Obama şi-a îndreptat fruntea şi şi-a pus mîna pe piept, în momentul în care s-au auzit sirenele în cinstea victimelor. Ploaia torenţială care cădea vineri deasupra Washingtonului s-a oprit, timp de doar cîteva momente, după care Barack Obama şi soţia sa au apărut pe peluza Casei Albe. Barack Obama s-a întîlnit cu rudele victimelor la Pentagon, acolo unde s-a prăbuşit un alt avion. Împreună cu secretarul Apărării, Robert Gates, a depus o jerbă de flori şi a rostit un discurs.

În timpul ceremoniilor de comemorare, Garda de Coastă americană a provocat îngrijorare, vineri, la Washington, organizînd un exerciţiu pe rîul Potomac, a anunţat postul de televiziune CNN, care vorbise iniţial de focuri de armă trase în direcţia unui vas suspect. CNN anunţase că Garda de Coastă ar fi somat vasul să se îndepărteze, dar cei aflaţi la bord au ignorat ordinele, iar autorităţile ar fi tras zece rafale de focuri de armă. Potrivit corespondentului CNN aflat la faţa locului, incidentul s-ar fi încheiat după circa 20 de minute. CNN a precizat că este foarte neobişnuit faptul că s-a tras asupra ambarcaţiunii, procedura uzuală fiind ca Paza de Coastă să încerce mai întîi să oprească vasul. Ulterior, Garda de Coastă a confirmat efectuarea unui exerciţiu.