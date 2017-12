„Closer to the Moon”, marele câștigător al galei UCIN

Lungmetrajul „Closer to the Moon” a primit Marele Premiu și trofeul Uniunii Cineaștilor din România (UCIN), Nae Caranfil fiind desemnat și cel mai bun regizor, dar și cel mai bun scenarist. Aceste premii se adaugă altor distincții primite de „Closer to the Moon”. Este vorba despre premiul pentru cea mai bună scenografie, care i-a revenit lui Cristian Niculescu, premiul pentru cel mai bună imagine, care i-a fost atribuit lui Marius Panduru, și premiul pentru montaj, câștigat de Cătălin Cristuțiu.

Gala UCIN a avut loc miercuri seară, la Cinema Studio din Capitală.