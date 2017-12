Club Bamboo: Incendiul nu a fost lichidat, după mai bine de 24 de ore

Focul de la Bamboo încă nu a fost lichidat nici după 29 de ore. Pompierii se luptau, și duminică dimineața, să stingă incendiul, cea mai mare parte a clubului s-a prăbuşit, iar echipele de intervenţie nu au reuşit încă să verifice toate încăperile localului.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, la clubul Bamboo din Capitală. Peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste șase ore, pentru stingerea incendiului. La club au rămas pentru supraveghere șase autospeciale de stingere, o mașină de descarcerare și o ambulanță SMURD. Un număr de 44 de persoane au fost transportate sau au ajuns pe cont propriu la spital, dintre care doar 5 mai sunt internate. Niciuna dintre persoanele care mai sunt internate nu prezintă arsuri.

La nivelul MAI s-a activat o linie telefonică - 021 206.40.50, unde rudele celor care s-au aflat în club pot suna pentru informații despre persoanele transportate la spital. Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține că s-au făcut mai multe controale în clubul Bamboo, încă din 2009, ultimul în noiembrie 2016. Parchetul efectuează urmărirea penală privind infracțiunea de distrugere din culpă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un apel de a nu fi emise supoziții și de a indica vinovății până când anchetele inițiate nu vor fi încheiate și nu vor ajunge la niște concluzii.

Precizările IGSU vin "ca urmare a apariției în spațiul public, după evenimentul de la Clubul Bamboo, a unor articole cu referire la cadrul legal privind apărarea împotriva incendiilor și obligațiile ce revin atât autorităților, cât și beneficiarilor/ investitorilor/ administratorilor unor clădiri sau altor factori implicați în asigurarea calității în construcții (proiectanți, executanți și responsabilii cu calitatea lucrărilor de construcții)".

AUDIERILE CONTINUĂ ȘI DUMINICĂ:15-20 DE PERSOANE CHEMATE PENTRU DECLARAȚII

Anchetatorii continuă duminică audierile în cazul incendiului de la clubul Bamboo, au anunțat oficialii Poliției Capitalei. Conform acestora, până în prezent, au fost chemate la sediul Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei un număr de 15-20 persoane, printre care administratorul, angajați și clienți ai clubului bucureștean. Cercetările în cazul incendiului de la clubul Bamboo au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri, cu sprijinul altor structuri din cadrul Poliției Capitalei. Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, la clubul Bamboo din capitală. Clubul a ars în totalitate, clădirea fiind prăbușită în cea mai mare proporție.

ANGAJAT BAMBOO: CRED CĂ FOCUL A FOST PUS

Audierile în dosarul deschis după incendiul din clubul Bamboo au fost reluate duminică, unul dintre agenţii de pază ai localului spunându-le jurnaliştilor că este de părere că focul a fost pus. Anchetatorii susţin că n-au indicii privind o mână criminală. Administratorul clubului este audiat.

"Cu exactitaate nu se ştie ce s-a întâmplat. Fumul a început să se vadă pe la 3, 3 şi ceva. Fumul a apărut în barul din partea din faţă, chiar la intrare, spun colegii. Eu am avut altă sarcină, am fost undeva la office şi în momentul în care colegii au dat prin staţie că a început incendiul, oamenii deja au început să iasă. Am avut noroc că am avut foarte multe evacuări de urgenţă. Sunt vreo cinci, şase ieşiri de urgenţă. Nu s-au îmbulzit oamenii, din contră, au ieşit în linişte. La sfârşit doar,când a fost aşa mai..Nu au fost flăcări, totul a fost ignifug. Cred că au fost vreo 600, 700 oameni în club. Nu pot să vă spun dacă se fuma, s-a fumat narghilea. Spuneţi-mi un club unde nu se fumează. Am fost instruiţi de când s-a întâmplat nenorocirea la Colectiv. Astea sunt nişte aberaţii cu aruncarea în piscină. Piscina era acoperită de zăpadă, nu are apă, lumea aberează. Autorităţie au intervenit ok. (...) Au fost controale, ultimul a fost acum o lună. Părerea mea e că focul a fost pus", a declarat Eugen Barbu, agent pază în Bamboo.

Şeful Serviciului Omoruri susţine că nu există niciun indiciu cu privire la o mână criminală la acest moment al anchetei.

ISU A GĂSIT MAI MULTE NEREGULI ÎN ȘASE CLUBURI DIN BUCUREȘTI

Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au făcut verificări, sâmbătă noaptea, în şase cluburi din Bucureşti, constatând mai multe nereguli pentru care au fost date sancţiuni. Acţiuni similare au avut loc şi în alte oraşe.

Sâmbătă noaptea, angajaţii ISU au făcut verificări în şase cluburi din Bucureşti şi au fost date sancţiuni, a precizat, duminică, pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al ISU Bucureşti, Daniel Vasile. El a spus că neregulile constatate nu sunt de natură să determine suspendarea activităţii respectivelor cluburi. Potrivit news.ro, acţiuni similare au avut loc şi în alte oraşe din ţară, iar controalele vor continua.