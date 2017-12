Clubul Fiorentina, solicitat să informeze despre veniturile lui Mutu

Instanţa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti a dispus, joi, în procesele civile dintre Adrian Mutu şi fosta sa soţie, Alexandra Dinu, transmiterea unei adrese către clubul italian Fiorentina, unde activează fotbalistul, pentru a-i remite un document privind veniturile anuale ale acestuia. Alexandra Dinu a fost prezentă, joi dimineaţă, în faţa instanţei, în cele două procese civile pe care le are cu fostul său soţ, unul vizînd pensia de întreţinere a fiului lor, iar celălalt o cerere a sportivului pentru reîncredinţarea lui Mario. Acesta este cel de-al doilea termen de judecată în procesul în care Adrian Mutu cere atît reducerea pensiei de întreţinere pe care a fost obligat să o plăteasă, lunar, lui Mario, cît şi încredinţarea băiatului. Pînă acum, fotbalistul a fost obligat la o pensie de 2.500 de euro. Fotbalistul a cerut, iniţial, instantei reducerea sumei pe care o plăteşte ca pensie de întreţinere pentru fiul lor, Mario. Apoi, s-a răzgîndit şi, în 12 octombrie, a revenit cu o nouă cerere, solicitînd reîncredinţarea minorului, pe motiv că fosta soţie, Alexandra Dinu, nu are suficientă grijă de băieţel. Mario are patru ani şi a fost tot timpul tot timpul în grija Alexandrei, băiatul fiind, de altfel, încredinţat mamei, prin hotărîre judecătorească, în urma divorţului. Totodată, la partaj, Alexandra a primit o casa pe Strada “Dragoş Vodă” din Bucureşti şi un autoturism BMW X5. La termenul următor, stabilit pentru 1 martie, Mutu va trebui să răspundă întrebărilor Alexandrei Dinu cu privire la cauză, prezenţa fotbalistului nefiind însă absolut necesară, întrucît poate fi reprezentat de către avocat.