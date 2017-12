Clubul Kudos a fost redeschis

Dacă săptămîna trecută nu şi-a putut primi clienţii şi invitaţii din cauza excesului de zel de care a dat dovadă directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) Gheorghe Babu, dărîmînd clubul Kudos din staţiunea Mamaia, acesta s-a redeschis week-end-ul acesta. “Ne-am chinuit ca, într-un timp scurt, să refacem ceea ce DADL a distrus fără a avea o bază legală. Am depus eforturi considerabile pentru că nu vrem să ne dezamăgim clienţii”, a declarat administratorul firmei Kudos, Ioana Cîrciog. Cu toate că ultimele retuşuri nu au putut fi făcute, clubul a fost deschis sîmbătă pentru a-şi primi invitaţii. “Nu am finalizat construcţia aşa cum ar fi trebuit, mai avem cîte ceva de făcut, dar putem spune că suntem pregătiţi pentru programul din acest sfîrşit de săptămînă”, a spus Ioana Cîrciog. Amintim că beach-barul Kudos a fost distrus vinerea trecută, în baza unei somaţii, care viza o construcţie din anul 2006, pe care conducerea clubului a dărîmat-o încă din acel an. Pentru pagubele estimate la 90 de mii de euro, generate de excesul de zel al DADL, reprezentanţii clubului vor da în judecată atît instituţia cît şi pe directorul Gheorghe Babu. “Nu se poate ca în plin sezon să demolezi o construcţie fără a avea o bază legală. Eram cuprinşi în PUZ şi aveam şi autorizaţie de construcţie, ceea ce înseamnă că DADL nu a avut niciun motiv temeinic pentru a demola construcţia”, a mai spus administratorul clubului.