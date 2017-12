Clubul Rotary Cetatea Tomis s-a înfrățit cu omologul său din Grecia

09:31:14 / 16 Iunie 2015

pt cei de mai sus

Sunteti toti niste ... Nu e nimeni putred de bogat. Sunt oameni care isi sacrifica din timpul liber pentru actiuni voluntare. Cat priveste proiectele derulate documentati-va inainte sa aruncati cu noroi. Dar cred ca este mai simplu sa vii acasa de la munca si sa bei o bere decat sa iti dedici o parte din timp actiunilor de caritate ... Cat priveste partea masonica sa stiti si voi ca in masonerie nu exista femei iar in Rotary sunt chiar foarte multe ... deci teoria cu masoneria pica. Pentru cultura voastra generala in Rotary sunt oameni normali cu probleme normale precum profesori, doctori, ingineri, avocati, etc ... de asemenea sunt crestini, musulmani, budisti, protestanti, etc ... Sunt probabil si milionari si unii poate masoni dar totul se intampla ca si in societatea noastra ... O zi excelenta tuturor !