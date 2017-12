Clubul Viitorul Constanţa doreşte să fie privit cu mai mult respect

În urma anumitor discuţii apărute în mass-media faţă de succesul important din meciul cu Steaua Bucureşti, Fotbal Club Viitorul Constanţa, prin preşedintele Paul Peniu, face următoarele precizări: 1. Încă de la înfiinţare, clubul nostru are o strategie clară, bazată pe muncă, disciplină, organizare. Principiul nostru este bazat pe creşterea de jucători tineri valoroşi pentru marea performanţă, iar în acest sens trebuie remarcat că FC Viitorul Constanţa este al doilea club din Europa cu cea mai scăzută medie de vârstă dintre echipele de primă ligă; 2. Cerem un respect mult mai mare faţă de acestă muncă, ce a culminat cu un rezultat excepţional în Ghencea; 3. Am pregătit foarte bine meciul din Ghencea pentru a-l câştiga, iar faptul că am obţinut la final cele trei puncte reprezintă 100% meritul nostru (FC Viitorul a câştigat şi în turul campionatului, în zece oameni, pe terenul lui CFR Cluj); 4. Este exclus să se speculeze altceva în privinţa victoriei noastre din Ghencea.

De asemenea, Gheorghe Hagi şi-a manifestat, în cadrul aceluiaşi comunicat al clubului constănţean, indignarea faţă de interpretările apărute în urma succesului echipei Viitorul în meciul cu Steaua. „Prin victoria cu 5-2 din Ghencea aceşti copii, crescuţi şi educaţi cu spirit şi mentalitate de învingători, mi-au oferit o seară minunată. Bucuria mea pentru acest succes s-a văzut la golul cinci, iar cei care au aceste imagini îi rog să le prezinte. Cred că aceşti jucători ar trebui respectaţi şi apreciaţi mult mai mult faţă de tot ceea ce au arătat în acest sezon şi, în special, faţă de randamentul din meciul cu campioana României”, a afirmat Hagi.