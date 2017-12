Cluburi pentru pensionarii din Murfatlar

După modelul deja consacrat în Constanţa şi în alte câteva oraşe din judeţ, implementat deja cu succes şi în rândul câtorva comune, şi la Murfatlar, administraţia locală intenţionează să înfiinţeze în scurt timp trei cluburi ale pensionarilor. Primarul Murfatlarului, Valentin Saghiu, spune că două cluburi vor fi deschise în zona blocurilor A-B şi un altul în satul Siminoc. „Am purtat discuţii cu reprezentanţii fostei cooperative din oraş şi am stabilit să închiriem spaţiile de care avem nevoie. Am bătut palma şi urmează ca în scurt timp să începem amenajarea spaţiilor. Am adoptat exact acelaşi sistem ca la Constanţa pentru că nu merită să încerci să schimbi ceva ce funcţionează foarte bine“, a declarat Saghiu. Vârstnicii vor avea spaţii dedicate lor, în care se pot întâlni, pot bea o cafea, un ceai sau băuturi răcoritoare, pot sta de vorbă şi pot juca jocuri de societate. Totodată, aici se vor putea întâlni cu primarul, care spune că va trece frecvent pe la cluburi pentru a dezbate cu înţelepţii oraşului problemele localităţii şi pentru a le asculta doleanţele. „Aşa ne vom putea întâlni mai des cu vârstnicii, să-i implicăm în proiectele localităţii după ce au fost lăsaţi de izbelişte de guvernările anterioare“, a mai spus Saghiu. Edilul şef a explicat că, până la sfârşitul anului, vârstnicii vor putea să se întâlnească într-un spaţiu numai al lor. Totodată, el a spus că în spaţiile din centrul oraşului în care acum funcţionează partidele politice, în curând vor fi deschise cafenele, cofetării şi patiserii. „Centrul oraşului ar trebui să găzduiască spaţii de ralaxare şi nu sedii de partide politice“, a mai spus Saghiu.