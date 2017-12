Cluburile Rotary au aprins cerul României

Aniversarea a 109 ani de existență a Rotary Internațional a fost marcată în Districtul 2241 România și Republica Moldova printr-un eveniment de lansare de lampioane care s-a desfășurat, concomitent, în toate cluburile Rotary din district. La intrarea în noul an rotarian, în noaptea de 1 spre 2 iulie, la prima acțiune comună a cluburilor au răspuns toate cele 113 echipe Rotary din țară, care au ridicat lampioane și au luminat cerul României. ”A fost o inițiativă a Rotary, la nivelul districtului, care să atragă atenția asupra sloganului internațional de anul acesta: „Aprinde lumina Rotary - Light up Rotary“. Am încercat, prin această acțiune, să ne facem simțită prezența în toate orașele în care există cluburi ale asociației”, a spus guvernatorul districtului 2241, dr. Petrică Diculescu. Acestei acțiuni i s-au alăturat și membrii clubului Rotary Mangalia, care împreună cu invitații lor au înălțat 109 lampioane, unul pentru fiecare an de activitate Rotary. Totodată, proiectul “Light up” atrage atenţia și asupra poliomielitei şi susţine campania “End Polio Now”.