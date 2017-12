Cluburile Rotary, în sprijinul elevilor sărmani din Făurei

Elevii şcolii din Făurei, comuna Băneasa, nu au grupuri sanitare şi nici apă potabilă. Deşi clădirea în care învaţă este bine întreţinută, cei mici nu au nici măcar facilităţile elementare pentru o lume civilizată. Totul se va schimba de la 15 septembrie cu ajutorul Rotary Club Constanţa şi al unui consorţiu al cluburilor similare din Isle of Wight, din sudul Angliei. Potrivit preşedintelui clubului constănţean, Radu Mihailov, proiectul cuprinde forajul şi execuţia instalaţiei sanitare a şcolii. Cluburile român şi cel englez au reuşit să strângă, din donaţii, o parte din bani care au fost triplaţi de Fundaţia Rotary Internaţional Everstone. Aşa s-a ajuns la suma de circa 70.000 euro, bani suficienţi pentru începerea, în timpul vacanţei, a lucrărilor şi finalizarea lor înainte ca elevii să înceapă şcoala. „Copiii vor beneficia de containere sanitare cu toalete şi lavoare, plus trei cişmele în curtea şcolii şi apă potabilă”, a mai precizat Mihailov. Potrivit preşedintelui ales pe 2012-2013 al Clubului Rotary, Florentina Buhuşi, echipele RAJA vor prelua mentenanţa investiţiei după ce aceasta va fi gata, societatea fiind şi cea care a oferit expertiza tehnică a proiectului. Zilele trecute, reprezentanţii cluburilor similare din Isle of Wight, Alan Birt şi John Whitehouse, au vizitat, pentru a doua oară, şcoala şi copiii pe care îi vor ajuta. „I-am vizitat din nou pe cei 350 de elevi pe care noi, alături de clubul din Constanţa, îi ajutăm de trei ani şi m-am bucurat să văd că şi-au păstrat zâmbetele. La ultima noastră vizită, de acum trei ani, au venit şi elevi de la noi şi au rămas mişcaţi de condiţiile în care învaţă aceşti copii. De fapt, aşa s-a născut şi proiectul acesta - la rugămintea copiilor noştri”, a declarat Alan Birt, preşedintele Rotary Club Ventnor.