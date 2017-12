Clujenii de la Kumm transpun constănţenii „într-un loc misterios”

01:07:20 / 01 Mai 2014

3KtgmHKKekw

Religia nu trebuie sa se ivntee in scoala. Tine de educatia incipienta a individului, adica de familie. La scoala mai bine s-ar invata romaneste temeinic, si nu despre constringeri si pedepse divine. Religia nu este o materie, este o convingere, pe care nu ti-o baga in cap profesorul, asa cum nu a reusit nici mie sa imi bage in cap profesorul ca strungul e mai bun decit teoria (asa cum a fost pe vremuri la fostul liceu George Bacovia , actualul Colegiu Ferdinand ). Doar cine vroia sa accepte strungul il accepta, iar ceilalti si-au vazut de viata cum au stiut mai bine. Acum, in cauza nu sint insa elevi de liceu, ci copii aflati la virsta cind structura mentala nu le permite decit sa accepte (sa ia de bun) tot ce li se spune la scoala. chiar si sub amenintarea calcarii cu masina. cine nu are timp sa isi vada de copiii sai si sa ii educe spiritual cum crede de cuviinta, sa nu mai dea vina pe scoala. cunoscute fiind haosul si experimentele din invatamint. o dovada, problema asta cu religia. discriminatorie, de altfel. Din pacate, s-a dus scoala lu' dom' Trandafir. Acum, e in paranteze patrate