CMR cere rediscutarea amendamentelor privind Comisia de Malpraxis

Între Colegiul Medicilor din România (CMR) şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, există deja o corespondenţă pe tema rediscutării amendamentelor privind Comisia Malpraxis a Autorităţii de Sănătate Publică. „Înţelegem că, într-un an electoral, foarte multe decizii se iau pentru a satisface unele dorinţe ale electoratului şi este mai uşor este să arunci anatema asupra unui corp profesional insuficient, obosit, prost plătit, care ţine sistemul de sănătate în viaţă prin eforturi supranaturale, decît să elaborezi acte legislative raţionale, dar şi în aceste condiţii trebuie să existe limite”, se arată în scrisoarea semnată de preşedintele CMR, prof.dr. Vasile Astărăstoae. Preşedintele CRM afirmă că a luat act “cu stupoare de o serie de amendamente propuse de Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor la Ordonanţa de Urgenţă 20/2007” care, în opinia Colegiului, sînt anticonstituţionale şi vor afecta grav desfăşurarea activităţii medicale din România. “Deşi aceste amendamente se referă la activitatea CMR, noi nu am fost consultaţi cum ar fi normal într-o ţară civilizată, chiar dacă legea nu cere imperios acest lucru”, a spus medical, apreciind că, dacă CMR ar fi fost consultat în procesul de elaborare a proiectului acestei legi, o serie de probleme cu care se confrunta corpul medical, şi-ar fi putut găsi o rezolvare legislativă. “Dintre aceste probleme enumerăm: lipsa personalului de specialitate ca urmare a intensificării fenomenului migrării, practica neunitară în soluţiile de jurisdicţie, confuzia instituţională în ceea ce priveşte cazurile de malpraxis (în prezent, există instituţii paralele, o comisie de malpraxis la nivelul ASP şi altele la nivelul CMR atît la judeţe, cît şi la nivel naţional), inexistenţa unor proceduri administrative la nivelul unităţilor sanitare, care să reducă numărul de cazuri de malpraxis, etc. Potrivit unui amendament propus de Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor, Comisia de Malpraxis a Autorităţii de Sănătate Publică este transformată într-o instanţă specială care judecă şi dă decizii în probleme de responsabilitate civilă, „lucru interzis în mod expres de Constituţia României”, se arată în scrisoarea CMR. În opinia CMR, o anchetă complexă legată de malpraxis poate dura şi ani (în SUA, durata medie este de 2,6 ani), deci o instanţă oarecare nu se poate pronunţa, pur şi simplu întrucît, atît Constituţia României, cît şi decizia Curţii Constituţionale 51/2008 (prin care Legea CNSAS a fost declarată neconstituţională, tocmai pentru că s-a substituit unei instanţe prin verdictele date privind colaborarea cu fosta Securitate - n.r.) interzic crearea unor instanţe speciale, subliniază CMR. Comisia de Disciplină a CMR analizează şi dă decizii referitor strict la răspunderea disciplinară, la comportamentul medicilor care sînt membri şi nu se subrogă în atribuţii puterii judecatoresti. „Nu vom accepta o asemenea aberaţie juridică, cum este cea propusă şi de aceea solicităm retrimiterea la Comisie şi rediscutarea, împreună cu reprezentanţii autorizaţi ai CMR. În caz contrar, vom face apel la toate mijloacele legale pe plan intern şi internaţional pentru anularea acestui capitol de lege”, a mai declarat prof. Astărăstoae.