Cms. șef Nicolae Pescaru acuză IGPR de discriminare

10:44:20 / 02 Septembrie 2015

da

Eu va zic sincer ca omul are dreptate. Daca tot a stat toata viata in Politie si s-a luptat cu sistemul, macar sa iasa cu o pensie buna ,care sa justifice tot stresul avut acesti ani.Si in legatura cu averea, se poate verifica fiecare leut si tot ce are acest om.Va zis sincer ca traieste chiar decent. Ca sef, el are un Mercedes din 2001 care abia mai merge, iar subalternii lui, simpli ofiteri au masini de la 15 mii de euro in sus,hoteluri cu zeci de camere,etc.De unde... doar ei stiu, si poate DNA-ul in curand.