Cms. Claudiu Bucur, eliberat condiţionat

Judecătoria Medgidia a admis, la sfârşitul săptămânii trecute, cererea de liberare condiţionată a cms. Claudiu Bucur, fostul angajat al Serviciului Regional al Poliţiei Transporturi (SRPT) Constanţa, condamnat definitiv la un an şi zece luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. Amintim că fostul poliţist a primit, pe 25 ianuarie anul acesta, acceptul comisiei de liberare condiţionată, care a fost confirmat de judecători. Sâmbăta trecută, fostul poliţist a părăsit penitenciarul Poarta Albă, locul în care şi-a petrecut mai bine de un an din viaţă. Din luna septembrie 2009 şi până la eliberarea sa, Claudiu Bucur a desfăşurat activităţi educative organizate la club, activităţi culturale, activităţi de bibliotecă, distribuire de carte, reviste, în cadrul Spitalului Penitenciar Poarta Albă. Reamintim că fostul angajat al SRPT Constanţa a fost judecat alături de Dănuţ Mitiş, considerat de judecători complicele lui la infracţiunea de luare de mită şi condamnat la un an cu suspendare. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, în noiembrie 2008, Claudiu Bucur, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins, prin intermediul lui Dănuţ Mitiş, o cunoştinţă comună a poliţistului şi a denunţătorului Ioan Alexandru, şi a primit, în mai multe tranşe, suma totală de 15.000 de euro. Banii i-au fost daţi de Ion Alexandru, patronul unei firme din Galaţi, pentru ca Bucur să dea o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care era cercetat un angajat al societăţii administrate de denunţător. Pe 1 decembrie 2008, poliţistul Bucur a fost prins în flagrant de ofiţerii şi procurorii anticorupţie, pe drumul care duce spre localitatea constănţeană Hârşova, după ce a primit 11.000 euro şi 4.000 lei, bani ce reprezentau a doua tranşă din suma cerută.