Cms. şef Dorin Colidiuc nu mai e adjunct la IPJ

Începând de ieri, cms. şef Dorin Colidiuc nu mai este adjunctul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). Asta după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor a respins contestaţia depusă de comisar împotriva deciziei Consiliului de Disciplină al Poliţiei Române de a-l demite din funcţie. Cms. şef Dorin Colidiuc va fi transferat la Serviciul de Resurse Umane al Poliţiei constănţene. „Am primit ordinul de schimbare din funcţie, aşa că, începând de azi, cms. şef Dorin Colidiuc nu mai deţine postul de adjunct al IPJ Constanţa. Pentru ocuparea acestei poziţii, Inspectoratul General al Poliţiei Române va organiza un concurs, dar nu ştiu când se va întâmpla acest lucru”, a declarat cms. şef George Popa, şeful interimar al IPJ Constanţa. Dorin Colidiuc spune că nu are de gând să renunţe la luptă. „Eu sunt în concediu, deci nu am primit documentul respectiv. Oricum, intenţionez să atac în contencios - administrativ această decizie”. Problemele cms. şef Colidiuc au ca sursă un raport de evaluare întocmit în toamna anului trecut de o comisie a Inspectoratului General al Poliţiei Române. De asemenea, se pare că şi cms. şef Aurelian Zaheu, fostul şef al IPJ Constanţa, ar fi fost nemulţumit de comportamentul lui Colidiuc, pe numele căruia a întocmit, în luna februarie a acestui an, un referat. Motivul supărării lui Zaheu ar fi fost refuzul subordonatului său de a pleca la Mangalia pentru a coordona din teren echipa IPJ Constanţa care efectua cercetări în cazul unui jaf armat petrecut la o casă de pariuri.