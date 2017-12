Cms. şef Dumitru Catană, noul şef al Poliţiei constănţene

REZULTAT SURPRIZĂ! Concursul pentru şefia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), organizat ieri, la Bucureşti, a fost câştigat de cms. şef Dumitru Catană, şeful Oficiului pentru Protecţia Martorilor din cadrul IGPR. Cms. şef Victor Popescu, fost comandant al Poliţiei Judeţene Constanţa, a terminat „cursa” pe locul doi, în vreme ce cms. şef George Dorel Popa, actualul interimar, a avut cea mai mică medie. Rezultatele examenului sunt definitive. „A fost vorba despre o singură probă, şi anume interviul, aşa că nu se pot depune contestaţii. Din comisia care a analizat prestaţia celor trei candidaţi a făcut parte şi un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor. Cele trei interviuri au fost filmate”, a declarat Raluca Seucan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Cms. şef Dumitru Catană urmează să fie numit în funcţie prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga. Examenul a avut loc la sediul IGPR. La începutul lunii august, cei trei concurenţi susţinuseră proba psihologică.

ZECE ANI LA „DOI Ş’ UN SFERT”. Cms. şef Dumitru Catană s-a născut în anul 1956, în oraşul Moineşti, judeţul Bacău. În 1980 a absolvit cursurile Institutului de Marină din Constanţa, după care s-a îmbarcat. A navigat timp de 13 ani, în 1993 începându-şi activitatea în cadrul Institutului de Navigaţie Civilă (INC) din Bucureşti, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor. După şase ani, în 1999, a intrat în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, angajându-se în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei Transporturi. Şase luni mai târziu, Dumitru Catană era transferat la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Divizia Securitate, unde a lucrat timp de 10 ani. În luna aprilie a acestui an a devenit şeful Oficiului pentru Protecţia Martorilor. „Prioritatea mea va fi asigurarea siguranţei cetăţenilor. Mă refer, în primul rând, la ordinea şi liniştea publică, la diminuarea numărului infracţiunilor cu violenţă. Sper să putem să facem treabă bună. Sunt familiarizat cu problemele de acolo, mai ales că, în perioada în care am activat în cadrul DGIPI, am avut multe acţiuni la Constanţa. Sunt foarte legat de acest judeţ şi sper să pot atinge toate obiectivele pe care mi le-am propus. Cel mai probabil, voi veni la Constanţa săptămâna viitoare, după ce se va emite ordinul ministrului de Interne”, a declarat cms. şef Dumitru Catană. „Este un pas important în cariera mea. Examenul a fost destul de dificil, dar mă bucur că am reuşit să câştig”, a mai spus acesta.

ISTORIE ZBUCIUMATĂ. Rezultatul de ieri dimineaţă încheie mandatul de interimar al cms. şef George Dorel Popa, numit la comanda IPJ Constanţa în luna mai a acestui an, de chestorul Petre Tobă, şeful Poliţiei Române. „Cms. şef George Popa a mai lucrat în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Este un profesionist, care a avut o activitate foarte bună în Polonia şi am considerat că ar fi nevoie de o altă viziune. Este un om cu experienţă şi cred că va face o treabă foarte bună”, declara, la acea dată, chestorul Petre Tobă. Iată, însă că, după exact trei luni, cms. şef George Popa este nevoit să părăsească postul de inspector şef. Nimeni nu ştie acum dacă acesta va activa în continuare în cadrul IPJ Constanţa. Cms şef Dumitru Catană vine la comanda Poliţiei constănţene la aproape cinci luni după ce fostul inspector şef, Aurelian Zaheu, şi-a înaintat cererea de trecere în rezervă. Amintim că înaintea lui Zaheu, postul a fost ocupat de cms. şef Victor Popescu şi de chestorul Mircea Bârgoz. Amândoi au pornit la drum cu declaraţii optimiste, dar niciunul dintre ei nu a reuşit să păstreze funcţia de inspector şef mai mult de un an şi jumătate. Cms. şef Victor Popescu a plecat de la şefia instituţiei ca urmare a unor nereguli constatate de Corpul de Control al MAI, iar chestorul Mircea Bârgoz s-a pensionat la cerere, după ce a fost inclus de ministrul Cristian David pe lista şefilor de inspectorate care n-au fost în stare să pună capăt reglărilor de conturi din lumea interlopă.