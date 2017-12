Cms şef Ioan Bucur, reţinut de DNA

Comandantul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, cms. şef Ioan Bucur, a fost reţinut, ieri, în urma unui flagrant organizat de Direcţia Generală Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, sub directa îndrumare a procurorilor secţiei centrale a procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procurorii bucureşteni au început urmărirea penală faţă de cms. şef Ioan Bucur sub acuzaţia de luare de mită. Din probele administrate, a rezultat că Bucur a pretins de la cms. Adrian Feraru, subalternul său, suma de 1000 de euro, pentru a înlesni aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blînde împotriva denunţătorului. Anchetatorii au solicitat sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Constanţa şi au organizat un flagrant. Procurorii spun că, ieri în jurul prînzului, cms. Feraru a intrat în biroul şefului său şi i-a dat lui Bucur 1.000 de euro în bancnote a cîte o sută, care fuseseră marcate cu o substanţă fluorescentă. În minutele următoare, opt maşini de poliţie au intrat în curtea sediului Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi, iar zeci de poliţişti au împînzit clădirea. Bucur a fost reţinut şi transportat sub escortă la Bucureşti, la sediul DNA, unde procurorii Secţiei I au început ancheta. Reamintim că denunţătorul era cercetat disciplinar, în urma publicării de către un săptămînal a unui articol în care se arăta că Adrian Feraru ar fi cerut reprezentantei unei societăţi comerciale, care reclamase dispariţia unui container, cooptarea în afaceri a firmei unui coleg de-al său. Ieri, procurorii DNA au dispus reţinerea cms. şef Ioan Bucur pentru 24 de ore, urmînd ca astăzi, el să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare.