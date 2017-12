Cms. şef Simion a preluat şefia AESP

Serviciul de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (AESP) are un nou şef! Ieri dimineaţă, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere care rămăsese vacantă. În cursă au fost înscrişi cms. şef Nicolae Simion, cms. Sorin Iacob şi cms. Ionel Gurlui, însă la proba de ieri au participat doar primii doi candidaţi. Concursul a început la ora 10.00, iar din comisie au făcut parte şeful IPJ Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, şi un reprezentant al Direcţiei de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. În urma interviului, cms. şef Nicolae Simion şi-a devansat contracandidatul, obţinând nota 8,45, şi astfel a preluat şefia AESP. “A fost un interviu structurat pe subiecte profesionale şi de management. A fost destul de greu, ţinând cont că este primul examen managerial la care am participat. Am multe proiecte în plan pe care mi-aş dori să le pun în aplicare şi care sper să dea rezultate”, a declarat noul şef al AESP. Cms. şef Nicolae Simion a asigurat şi interimatul la comanda AESP, din luna octombrie, după ce cms. şef Mihai Toporan a preluat şefia Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto. Până în octombrie, poliţistul a activat la Serviciul de Investigaţii Criminale.