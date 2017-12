Cms. şef Valentin Mustăţea se judecă cu IPJ Constanţa

Procesul dintre cms. şef Valentin Mustăţea, adjunctul Poliţiei Mangalia, şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) continuă la Curtea de Apel Constanţa. „Este vorba despre o sancţiune administrativă dispusă împotriva mea în anul 2008, în urma unui control de fond dispus de inspectorul şef de atunci, sancţiune pe care eu am contestat-o în contencios - administrativ. Am câştigat procesul, dar IPJ Constanţa a făcut recurs. Ca urmare a sancţiunii de atunci, nu am mai primit salariul de merit pentru o perioadă de şase luni”, a declarat cms. şef Valentin Mustăţea. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa în anul 2009.