CNADNR, acuzată că fură la cântar

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) acuză Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi din România (CNADNR) că buletinele de verificare metrologică a instalaţiilor de cântărire reprezintă un \"fals grosolan\", iar Compania are posibilitatea să manipuleze din tastatură şi soft orice cântărire, susţin transportatorii. \"Având în vedere că verificarea metrologică se face şmechereşte de către Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) în baza unor norme ce se aplică unor alte tipuri de aparate de cântărit, CNADNR-ul are posibilitatea să manipuleze din tastatura şi soft orice cântărire. Un alt lucru important ce trebuie menţionat este legat de clasa de eroare în care se încadrează aceste instalaţii de cântărire şi anume clasa IIII (a patra, conform documentelor anexate)\", susţine FORT. Din documentele ataşate reiese că verificarea metrologică a sistemelor de cântărire CNADNR trebuie să se facă conform ordinului 291/2005, dar se face în baza ordinului 305/2005. Aparatele de cântărit ale echipajelor mobile de control CNADNR sunt instalaţii ce determină sarcina pe axă a vehiculelor rutiere, însă au fost încadrate ilegal în categoria aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. \"Această şmecherie pusă la cale de CNADNR şi BRML are ca scop amendarea abuzivă a participanţilor la trafic”, susţine FORT. Totodată, explică transportatorii, la articolul 4.1.5 se specifică că “instalaţiile nu trebuie să fie folosite pentru cântărirea parţială (axă cu axă) a vehiculelor ce conţin lichide sau alte produse care în timpul cântăririi îşi modifică centrul de greutate”. \"În concluzie, toate amenzile pentru depăşirea greutăţii aplicate persoanelor fizice sau juridice, în ultimii cinci ani, sunt nule de drept, toate cisternele sau vehiculele a căror încărcătură îşi mută centrul de greutate în timpul deplasării nu puteau şi nu pot fi cântărite cu aceste instalaţii, iar toţi utilizatorii amendaţi de către CNADNR pentru cântărire trebuie să se îndrepte în instanţă împotriva companiei, pentru recuperarea prejudiciilor ce le-au fost provocate\", mai precizează transportatorii. FORT solicită autorităţilor statului să se sesizeze cu privire la cele prezentate şi va face plângere penală tuturor celor responsabili din cadrul CNADNR, respectiv BRML, pentru fals, uz de fals şi abuz în serviciu. De asemenea, pentru a-şi demonstra dreptatea în instanţă, juriştii FORT anunţă că vor pune la dispoziţia tuturor celor amendaţi abuziv documentele necesare.