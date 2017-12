CNADNR-ul prosperă de pe urma rovinietei electronice

Povestea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) continuă cu introducerea rovinietei electronice care, speră ministra de resort, Anca Boagiu, va creşte bugetul instituţiei cu 20%. \"Sistemul este funcţional şi a fost o condiţie a UE pentru a se asigura că avem fonduri pentru mentenanţa drumurilor. Vor fi nişte creşteri şi la bugetul CNADNR, de 20%, şi este important pentru că avem nevoie de bani\", a spus ministrul Transporturilor. Că este nevoie de bani este adevărat, în contextul supertunurilor date de CNADNR în România, iar acum, dacă şi UE stă liniştită că CNADNR are bani de mentenanţă, tot ce putem face noi, plătitorii, este să ne… neliniştim. Şi s-ar părea că noua rovinietă electronică nu iartă pe nimeni şi nimic! Boagiu a menţionat că în prezent, pe reţeaua de drumuri sunt 14 camere pentru controlul rovinietei. Şoferii care deţin rovinietă sub formă de autocolant nu sunt detectaţi de camere, însă în cazul unei amenzi, trebuie să facă dovada plăţii rovinietei, a adăugat ea. Amintim că vineri, CNADNR a introdus rovinieta electronică, urmând ca şoferii fără documentele care atestă plata acesteia să achite despăgubiri în funcţie de tipul vehiculului, între 28 şi 1.210 euro, şi amenzi între 250 şi 4.500 lei. Tot de la 1 octombrie CNADNR a introdus şi rovinieta valabilă trei luni, aplicat la toate categoriile de vehicule. Tarifele rovinietei rămân neschimbate, iar cele achiziţionate deja îşi menţin valabilitatea până la data expirării. Astfel, pentru autoturisme valoarea despăgubirii este de 28 de euro, 96 de euro pentru vehiculele de marfă cu masa până la 3,5 tone, 320 de euro pentru camioanele cu masa între 3,5-7,5 tone, 560 de euro pentru camioanele cu masa între 7,5 şi 12 tone şi vehiculele de transport pasageri cu mai mult de 23 de locuri, 720 de euro pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone şi trei axe şi 1.210 tone pentru vehiculele cu masa mai mare de 12 tone şi patru axe. Sumele provenite din despăgubiri vor fi venituri extra bugetare ale CNADNR şi reprezintă o sumă egală cu tariful pe un an, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă. Amenzile vor fi între 250 şi 500 de lei pentru autoturisme, între 750 şi 1.200 pentru vehiculele cu masa maximă de 3,5 tone şi poate merge până la 4.500 de lei pentru camioanele cu masa de minim 12 tone şi patru axe.