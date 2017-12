CNAS: Peste 1.000.000 de bolnavi vor beneficia de programele naționale de sănătate

10:02:05 / 01 Aprilie 2017

VORBE SI IAR VB GOALE.

PROGRAME NATIONALE CURATIVE.HAI SA VEDEM CAZ CONCRET.UN PACIENT DIN PROG NAT DE SANATATE ESTE REFIZAT PT A FI OPERAT.CINE SA IA MASURI IN ACEST CAZ?. NIMENI VA SPUN SINCER ASA CA MAI SLABITINE CU ASA ZISELE PROGRAME.IS VORBARAIE NUUULTA SI....ATIIT. FAPTIC REGURGITIE SI INDIFERENTA. TARE MULT AS VREA SA NUMA CONTRAZICETI AM ARGUMENTE + ACTE MEDICALE.