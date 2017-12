CNN l-a prezentat pe Patriarhul Daniel drept noul rege al ţiganilor!

Potrivit jurnaliştilor de la cotodianul.ro, într-un material care prezenta situaţia grupurilor etnice din România, un reporter CNN l-a prezentat pe Patriarhul Daniel drept proaspăt încoronatul rege al ţiganilor. Conform declaraţiei lui Robert Sourish, autorul confuziei, renumitul veşmânt arhieresc al Preafericitului, cu fir de aur şi pietre scumpe, l-a indus în eroare. „Ne pare rău pentru confuzia iscată“, declară el. „Chiar am verificat, cum se cuvine, sunându-i pe corespondenţii din România. I-am întrebat cum arată regele ţiganilor şi toţi ne-au zis că e îmbrăcat în aur şi îi plac construcţiile grandioase. De unde să ştim că imaginile care ne fuseseră furnizate nu erau cu Daniel Cioabă, ci cu Daniel Ciobotea? Totul se potrivea, n-aveam de unde să ştim că e o coincidenţă de nume şi de opulenţă sfidătoare“. În replică, reacţia Patriarhului nu s-a lăsat aşteptată: „Mă simt profund jignit! Dacă jurnaliştii CNN nu pot distinge între tinicheaua aurită pe care o poartă regele rromilor şi aurul curat cu care am eu atâta grijă să mă îmbrac întru cinstirea Domnului şi venirea ploii, cine ştie ce alte gafe au mai făcut de-a lungul vremii? Când e gata Catedrala, au s-o prezinte drept palat ţigănesc din Buzescu de Teleorman doar fiindcă e la fel de mare, urâtă şi plină de turnuleţe?”. No (more) comment!