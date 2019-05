CNSAS cere instanţei stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu

22:36:34 / 12 Mai 2019

stai linistit

se stie ca sub presiune se poate obtine orice declaratie ,adeverinta. Daca se dovedeste ca 'domnul presedinte' ESTE,...iar in adeverintele anterioare NU ESTE,...atunci e de 5 ori vinovat deoarece a folosit parghiile puterii pt a influenta decizia,...cei ce au zis ok la ticalosiile acestu ipersonaj sinistru nu pot fi condamnati deoarece nu aveau de ales,...presiunile erau enorme... Acum intelegi de ce nu tb sa avem ticalosi in functii inalte... Nu creati falsa impresie ca cei ce au dat adeverintele sunt responsabili,...ce interes ar fi avut in afara de a ramane in viata si de a avea un serviciu... Nu cred ca Basescu se ruga de ei,....nu e stilul lui