“CNSAS, o armă penibilă folosită în lupta politică?”

Preşedintele PC, Dan Voiculescu, a organizat, ieri, în Mamaia, o conferinţă de presă în care şi-a prezentat punctul de vedere în urma acuzaţiilor care i s-au adus în ultima perioadă, cu privire la faptul că, în timpul regimului comunist, ar fi fost informator al Securităţii şi ar fi făcut poliţie politică. Înainte ca Voiculescu să-şi prezinte punctul de vedere, purtătorul de cuvînt al PC, Bogdan Ciucă, a dat citire unei scrisori deschise adresate de Voiculescu membrilor PC. Potrivit acesteia, Voiculescu, în calitate de cetăţean al României, nu a primit, pînă vineri, niciun răspuns oficial din partea Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS). "Subliniez acest lucru pentru a înţelege orice cetăţean al acestei ţări că şi el poate fi terfelit de către o instituţie creată parcă pentru intoxicarea presei şi nu pentru adevăr. Milioane de români pot păţi ca mine! Prin urmare, nu mă pot baza decît pe articolele din presă şi vreau să declar că, dacă acestea sînt reale, doresc să mulţumesc public CNSAS pentru binele făcut. Dorind probabil să-mi facă un rău, membrii acestuia mi-au făcut un imens serviciu: au distrus pentru totdeauna mitul lui Voiculescu - ofiţer, general de securitate, mitul lui Voiculescu - securistul care a pus mîna pe conturile lui Ceauşescu. Pentru că nu cred că-şi închipuie cineva că un simplu informator putea fi depozitarul conturilor lui Nicolae Ceauşescu", a subliniat preşedintele PC în scrisoarea deschisă. Potrivit scrisorii, Voiculescu precizează: "Nu am făcut parte din nicio structură a Securităţii şi nu am făcut vreodată poliţie politică". Prin intermediul lui Ciucă, Voiculescu spune că a devenit incomod pentru o parte a clasei politice: "Au deranjat enorm declaraţiile mele prin care mi-am arătat hotărîrea să mă implic decisiv în politică şi să accept funcţia de vicepremier pentru a rezolva marile probleme ale omului de rînd. Un Dan Voiculescu care să rezolve problema pensiilor, a medicamentelor compensate şi a sistemului de sănătate ar fi însemnat un Dan Voiculescu extrem de periculos pentru sistemul mizerabil prin care se face politică în România".

“Cine a dat comanda politică?”

Voiculescu a mai spus că tot acest scandal se datorează unei „coincidenţe" prin care, imediat după nominalizarea sa pentru funcţia de vicepremier, un curier special şi-a făcut apariţia la sediul CNSAS cu un nou dosar vechi de 30 de ani. “A fost prima coincidenţă provocată de SRI, la fel de stupidă şi caraghioasă ca şi raportul despre gripa aviară. Cele două au singur lucru în comun: au apărut în cîteva ore. Întrebarea pe care o pun eu este: Cine a dat comanda politică? Avînd răspunsul, vom şti exact cine a prins cea mai mare frică de Voiculescu şi PC. A doua coincidenţă este că, marţi, nici nu am ajuns bine la biroul de la Senat după audierea de la sediul CNSAS, că deja presa a început să-mi dea detalii ce priveau şedinţa secretă la care fusesem invitat. Reţineţi: este vorba de un dosar personal discutat într-o audiere într-o instituţie a statului român aflată sub incidenţa legii secretului de stat. Asistăm, practic, la acelaşi scenariu cu care ne-am obişnuit în ultima perioadă pentru compromiterea unor persoane publice incomode. Cît de credibil mai poate fi CNSAS, care a pierdut de data aceasta definitiv şansa de a fi cu adevărat o instanţă morală şi nu o armă penibilă folosită în lupta politică? Ca urmare, am luat următoarele decizii: 1. Voi aştepta ca, în sfîrşit, după ce i s-a comunicat întregii prese, să mi se comunice şi mie, oficial, decizia CNSAS. În cazul în care verdictul este cel din presă, voi depune imediat contestaţie. 2. Dacă nu voi avea succes datorită aceleiaşi presiuni politice, voi merge mai departe pe calea instanţei la Curtea de Apel şi, dacă va fi necesar, la instanţele europene. Sînt hotărît să merg pînă în pînzele albe pentru a demonstra că adevărul este de partea mea, iar CNSAS este de partea intereselor politice murdare. 3. Indiferent de toate acestea, voi da în judecată CNSAS şi voi sesiza penal Parchetul pentru a începe de urgenţă cercetarea tuturor scurgerilor de informaţii din interiorul CNSAS.“, se mai arată în scrisoarea adresată membrilor PC.

Voiculescu lasă impresia că dosarul său la CNSAS a fost comandat de Băsescu

După prezentarea scrisorii, preşedintele PC a afirmat că dosarul său a fost interpretat greşit. Voiculescu a afirmat că în situaţia sa sînt milioane de români, care pot fi victime ale unor hotărîri arbitrare, ale unor oameni numiţi pe criterii politice. Voiculescu a anunţat şi cîteva din hotărîrile pe care le va lua în perioada următoare: luni va acţiona în judecată CNSAS, pentru scurgere de informaţii: "El era singurul care avea documente şi dosare, care au transpirat în presă. Dacă cumva CNSAS-ul afirmă că le avea şi SRI, nimic nu mă opreşte să chem în judecată şi această instituţie". El a reiterat că rapoartele sale făcute înainte de '89 erau strict legate de activitatea de import-export a societăţii la care lucra şi că nu se refereau la colegii săi: "Aşa cum un comandant de vas, deşi nu mă refer la domnul Băsescu, îşi făcea rapoartele după o călătorie, aşa trebuia să fac şi eu, ţinînd cont de activitatea societăţii la care lucram". Deşi crede că dosarul său este întocmit în urma unor presiuni politice, preşedintele PC a evitat să nominalizeze cu exactitate vreun nume sau vreo formaţiune politică implicată. "Dacă se va dovedi că am făcut poliţie politică şi că am colaborat cu securitatea, voi demisiona din toate funcţiile pe care le deţin şi mă voi retrage în afaceri, acolo unde îmi este bine. În privinţa ieşirii de la guvernare a PC, Voiculescu spus că nu stă în puterea sa să hotărască acest lucru, singura entitate abilitată fiind Consiliul Naţional al partidului: "Ce pot să spun eu este că luni va avea loc un birou politic, care va dezbate problema ieşirii de la guvernare, în cadrul căruia voi propune organizarea unei şedinţe a Consiliului Naţional". Preşedintele PC a mai spus că guvernarea se poate face fără PC, fără PD sau PNL.

Scurgeri de informaţii de la CNSAS

În replică la acuzaţiile lui Voiculescu, purtătorul de cuvînt al CNSAS, Cazimir Ionescu, a declarat că decizia referitoare la cazul Dan Voiculescu nu a fost încă redactată, ea urmînd să fie finalizată luni, în regim de urgenţă Ionescu a precizat că decizia îi va fi trimisă lui Voiculescu marţi, sau cel mai tîrziu miercuri, după ce Departamentul Juridic al CNSAS o va redacta, şi că va fi însoţită de argumentele "în fapt şi în drept", adică benzi audio, stenograme ale şedinţelor sau materiale documentare. Colegiul CNSAS a decis, joi, prin vot, că liderul PC a colaborat cu Securitatea ca poliţie politică, potrivit unor surse din Consiliu, care au precizat presei că decizia a fost luată fără nici un vot împotrivă. În legătură cu acest aspect, Ionescu este de părere că informaţiile referitoare la liderul PC apărute în presă nu sînt primul caz de antepronunţare al CNSAS, instituţia confruntîndu-se cu o adevărată problemă, ce trebuie rezolvată prin sancţiuni foarte dure. Ionescu a precizat că CNSAS se confruntă de cîteva săptămâni cu o serie de scurgeri de informaţii către mass-media. La rîndul său, SRI a precizat, printr-un comunicat, că, la repetatele solicitări ale CNSAS, dosarele lui Voiculescu au fost analizate în şedinţa din 5 iunie a comisiei mixte SRI-CNSAS, acestea fiind transmise Colegiului împreună cu documente referitoare la alte persoane ale căror nume au făcut obiectul şedinţei.