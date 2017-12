CNSLR Frăţia solicită demiterea directorului AJOFM, Emilia Murineanu

Reprezentanţii organizaţiilor locale ale Uniunii Judeţene a Blocului Naţional Sindical (UJ BNS) şi Uniunii Judeţene a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România (CNSLR) “Frăţia”, membri în Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa au remis presei un comunicat prin care îşi exprimă protestul “faţă de grava imixtiune în prerogativele mişcării sindicale săvîrşită de directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, care în mod unilateral şi nelegal şi-a permis să revoce calitatea de membru al acestei comisii a unui reprezentant al uneia dintre organizaţiile semnatare, respectiv Marian Foca”. Sindicaliştii au declarat că Murineanu nu cunoaşte actele normative şi i-au sugerat să citească Legea nr.202/2006 în care se precizează că numai organismul care a numit un reprezentat îl poate revoca. Printr-un comunicat de presă, reprezentantul AJOFM ţine să precizeze că “dintr-o eroare de dactilografiere, adresa emisă către CNSLR Frăţia a căpătat o formă care nu a reflectat cu claritate intenţia instituţiei noastre”.

Această abordare nu a făcut decît să adîncească conflictul dintre partenerii de dialog. “Sînt surprins că în anul 2006, cineva are tupeul să prezinte opiniei publice aşa minciuni”, a declarat Marian Foca. Prin adresa AJOFM către CNSLR, nr. 9164 din 30 octombrie 2006, Marian Foca este revocat, iar motivaţia este că a absentat la ultimele trei şedinţe. Articolul invederat de directorul Murineanu se referă la altceva, aşa că decizia AJOFM este nulă. “De ce se dă vina pe dactilograf? Emilia Murineanu semnează întîi hîrtiile şi pe urmă le dactilografiază secretara? Dacă doamna director scria că am violat sau am ucis o persoană? Organele abilitate m-ar fi arestat, şi-ar fi făcut datoria, iar după puţin timp se afla că a fost o < eroare >. Nu se poate ca în anul 2006 să avem în fruntea unor instituţii publice asemenea < erori >, şi la propriu şi la figurat. Confederaţia CNSLR Frăţia a înaintat deja o adresă ministrului Muncii, Gheorghe Barbu, prin care a solicitat demiterea ocupantei postului de director executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu”, a declarat Foca. El a mai spus că nu a lipsit de trei ori, ci în ultimele şase luni nu a fost chemat niciodată la o întrunire a Consiliului Consultativ al AJOFM. Nu există nicio adresă, nicio convocare, aşa cum se procedează între instituţii. “Adică, nu mă cheamă şi pe urmă trimite hîrtii la Bucureşti că nu m-am prezentat la întruniri. Aceasta este o dovadă clară de rea credinţă faţă de organizaţia sindicală CNSLR Frăţia şi de aceea am solicitat oficial d-nei director să facă dovada de comunicare a întrunirilor Consiliului Consultativ la care face referire că nu m-am prezentat. Eu nu am primit aşa ceva. Între instituţii există corespondenţă oficială, mai ales dacă ai de gînd să acuzi pe cineva că nu s-a achitat de obligaţii, deşi i s-a adus la cunoştinţă. Trebuia să mă anunţe oficial, conform procedurii legale, că doar nu mă invita la vreun şpriţ: bă, vino şi tu”, a mai spus Marian Foca.

Cazul AJOFM Constanţa, studiu de caz la Bruxelles

La rîndul său, Emilia Murineanu consideră că împotriva sa se desfăşoară o campanie “cel puţin ciudată” deşi a declarat că toate convocările, către toţi membrii Consiliului Consultativ, s-au făcut telefonic. Iată însă că adresa către sindicat în care se cere, dintr-o “eroare”, revocarea lui Foca este în formă scrisă, deci conducerea sindicatului nu a fost anunţată telefonic că unii sau alţii din membri nu se prezintă la întruniri. În ceea ce priveşte solicitarea CNSLR de demitere a Emiliei Murineanu, aceasta a declarat: “domnul ministru va lua cunoştinţă de ceea ce se întîmplă la Agenţie, de acţiunile mele, de tot ce fac eu pentru această agenţie şi, dacă va considera că eu nu mai trebuie să fiu pe această funcţie, voi respecta decizia”. Marian Foca a mai spus că studiul de caz de la AJOFM Constanţa va fi prezentat de Uniunea Judeţeană a CNSLR Frăţia la Bruxelles pentru a arăta cum lucrează instituţiile statului din România cu mişcarea sindicală. “Numai Foca trebuie să-şi reînnoiască mandatul, ceilalţi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale care au acelaşi mandat ca şi mine nu trebuie să-şi reînnoiască nimic. Niciunul nu a fost revocat. Singul revocat am fost eu”, a mai spus Foca.