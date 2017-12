CNVM a autorizat sucursala din România a SAI Franklin Templeton

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a autorizat, ieri, sucursala din România a societăţii de administrare a investiţiilor Franklin Templeton Investment Management Ltd, care va administra Fondul Proprietatea, potrivit unui comunicat transmis de CNVM. Astfel, Fondul Proprietatea va fi organizat sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, încadrat în categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC) de tip special. Franklin Templeton Investment Management Ltd, cu sediul în Marea Britanie, a fost înregistrată la CNVM, ca urmare a notificării Financial Services Authority privind desfăşurarea activităţii de administrare a investiţiilor pe teritoriul României prin intermediul sucursalei. Şeful fondului de investiţii Franklin Templeton, Mark Mobius, şi-a exprimat anterior intenţia de a aduce Fondul Proprietatea pe sistemul alternativ de tranzacţionare al Bursei de la Bucureşti, până la listarea pe piaţa reglementată. La sfârşitul lui martie, Mobius spunea că Fondul Proprietatea ar putea fi listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în acest an, în cel mai fericit caz până în septembrie, adăugând că va exista o dublă listare la Londra, dar cel mai probabil după cea de la BVB.