CNVM măsoară cu ocaua mică pentru acţionarii minoritari ai Comvex

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a respins, la jumătatea acestei săptămîni, cererea unor acţionari ai Comvex Constanţa privind anularea ofertei de preluare a operatorului portuar de către Mittal Steel şi susţine că operaţiunea este legală. \"Nu s-au identificat încălcări ale Legii 297/2004 (privind piaţa de capital, n.r.) şi ale Regulamentului 1/2006 în ceea ce priveşte derularea ofertei publice şi nici modificări ale caracteristicilor acesteia. În acest context, motivele invocate de petenţi în cuprinsul plîngerii prealabile nu subzistă sub aspectul legalităţii actului administrativ atacat\", se arată într-o decizie a CNVM. Firma Solidmet şi persoanele fizice Daniel Cornea şi Aidangean Curtăşan au făcut contestaţie la CNVM, în noiembrie 2008, cu privire la nelegalitatea ofertei Mittal Steel, motivînd că operaţiunea nu a venit din partea unui acţionar al firmei. Mittal Steel Holdings este prezent în acţionaritul Comvex prin intermediul unei subsidiare, firma Expert Placement Services Limited, care a cumpărat, în iulie anul trecut, 36% din titlurile Comvex. Potrivit legislaţia pieţei de capital, orice acţionar care depăşeşte pragul de 33% din acţiunile unei companii este obligat să facă ofertă de preluare pentru restul titlurilor. Autoritatea pieţei de capital spune că obligaţia de lansare a ofertei aparţine persoanei sau grupului de persoane cu care aceasta acţionează în mod concertat. \"Legiuitorul recunoaşte că prin preluarea poziţiei de control de către o membră a unui grup, controlul este dobîndit de fapt de către întregul grup, în ansamblul său, astfel încît iniţierea de către societatea mamă a respectivei oferte publice obligatorii este legitimă\", se spune în decizia CNVM. Mittal Steel Holdings a lansat, în 22 octombrie, o ofertă publică pentru a prelua 64% din acţiunile Comvex, cu o valoare totală de 155,6 milioane de lei (aproximativ 42 milioane euro). Holdingul oferea un preţ de 55 lei pe acţiune, în scădere cu 3,3% faţă de ultima cotaţie dinainte de începerea operaţiunii. Oferta urma să fie încheiată la 11 noiembrie, dar a fost suspendată.

Procesul Comvex cu CNVM nu s-a încheiat

Conducerea operatorului portuar a anulat dreptul Expert Placement Services Limited să participe la majorarea de capital din luna octombrie a anului trecut şi, astfel, participaţia subsidiarei grupului Mittal Steel a fost diminuată de la 36%, la 28,13%. Conducerea şi-a motivat decizia la acea vreme prin depăşirea cu două luni de către Expert Placement a teremnului de înaintare a ofertei de preluare. Replica CNVM a fost următoarea: \"Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Comvex din data de 13 octombrie 2008 nu a respectat prevederile legale referitoare la exercitarea dreptului de preferinţă\", se spune într-o decizie dată miercurea aceasta de CNVM. Autoritatea pieţei de capital a obligat în octombrie conducerea Comvex să acorde dreptul Expert Placement Services Limited să participe la majorarea de capital, însă şefii operatorului portuar au contestat decizia Comisiei. Contestaţia depusă de conducerea Comvex a fost respinsă, pe 4 februarie, de CNVM. La jumătatea lunii noiembrie, conducerea Comvex a atacat în instanţă deciziile CNVM prin care a aprobat lansarea ofertei de preluare de către Mittal Steel Holdings. În prima etapă a litigiului, Comvex a cîştigat la Curtea de Apel Bucureşti procesul intentat CNVM, iar autoritatea a suspendat derularea ofertei pînă la soluţionarea procesului. Directorul Comvex Constanţa, Viorel Panait, a precizat că procesul pe care sociatatea îl are cu CNVM şi Mittal Steel încă nu s-a încheiat, în luna martie urmînd să aibă loc audieri la Tribunalul Bucureşti în diferite dosare legate de oferta de preluare. „Pot să vă spun că oferta de preluare este suspendată de instanţă în prezent, deci respingerea cererii unor acţionari de anulare a ofertei de preluare a operatorului portuar de către Mittal Steel decisă de CNVM nu are niciun fel de efect”, a declarat Panait. Operatorul portuar are un capital de 11 milioane lei, divizat în 4,4 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei. Firma Comvex a fost înfiinţată în 1991 şi deţine cel mai mare terminal specializat în manipularea, depozitarea şi transbordarea minereurilor de fier, cărbunelui, cocsului şi bauxitei din zona Mării Negre. Deţinătorul majoritar al firme, în proporţie de 52%, este societatea Solidmet Bucureşti.