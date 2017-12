“Coabitarea Băsescu - Ponta a dat rezultate bune”

Preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, este de părere că rezultatele coabitării Traian Băsescu - Victor Ponta pot fi considerate bune, însă el nu crede că premierul ar fi pactizat cu şeful statului în dauna liberalului Crin Antonescu. În opinia liderului conservator, USL şi-a îndeplinit obiectivul de a ajunge la putere, iar acum e mai bine să fie asigurată o relaţie bună între instituţiile statului. “În relaţia Ponta - Băsescu nu mă amestec pentru că eu înţeleg raţionamentele atitudinii lui Ponta, înţeleg raţionamentele atitudinii lui Băsescu şi consider că e o perioadă în care cei doi încearcă fiecare să-şi rezolve nevoile. Adică, Ponta să poată să guverneze cât mai liniştit, să poată să-şi facă treaba, pentru că e tânăr, are un viitor politic pe care, la vârsta asta, dacă-l ratează, e ratat pe viaţă, şi aici trebuie să fie atent. Iar Băsescu e la sfârşitul unei cariere politice, dacă ratează… Trebuie să fie foarte atent. Deci avem doi oameni politici, unul care termină şi unul care începe. Şi oamenii ăştia sigur că au fiecare scopuri diferite”, a apreciat el. Totodată, preşedintele fondator al PC crede că “această coabitare între cei doi a dat rezultate bune, în special în cazul numirii procurorilor în CSM”. (A.M.)