Coada șoricelului, un miracol din natură

Coada șoricelului are numeroase proprietăți curative, fiind un adevărat miracol al naturii. Planta are proprietăţi astringente, stomahice, antispasmotice, antiseptice, antiinflamatorii, decongestive, hemostatice, cicatrizante, calmante. Este, totodată, vermifugă, favorizând eliminarea viermilor intestinali. Coada șoricelului este un veritabil reglator hormonal, stimulând activitatea hormonilor care controlează ciclul menstrual. Datorită prezenţei fitosterolilor, principiile active ajută la refecerea celulelor hepatice, favorizează evacuarea vezicii biliare, având acţiune coleretică, colagogă, împiedică formarea pietrelor la vezică, antiinflamatorie la nivelul vezicii, creşte rezistenţa organismului la infecţii, flavonoidele au acţiune antispastică, combat spasmele intestinale, reduc inflamaţia şi ajută la refacerea mucoasei tubului digestiv. Ceaiul din coada șoricelului are acţiune diuretică, depurativă, dezintoxicantă pentru ficat, bilă, rinichi.