Coada vacii în politică

În politică, în mod deosebit, coada vacii reprezintă esenţa caracterului şi educaţiei titularului. Pentru individ, coada vacii joacă rolul oglinjoarei fermecate. Aşa se explică de ce unii vorbesc singuri la coadă. Înainte, într-o epocă trecută, cu excepţia nomenclaturiştilor, toată lumea stătea la coadă. Desigur, ca şi acum, diverse persoane proveneau de la coada vacii. În ansamblu, coada vacii reprezintă motiv de ample dispute politice şi de bârfe de doi lei. Spune-mi de la coada cărei vaci ai plecat ca să-ţi spun cine eşti. În anumite situaţii, figurează, în doctrina unor formaţiuni politice, ca stindard de luptă. Pe vremea partidelor agricole, unde se spărgeau seminţe în sala de şedinţe, coada vacii ţinea loc de drapel. Politicianul plecat de la coada vacii are un fel rural de a fi. Fluieră în biserică. Înjură ori de câte ori calcă într-o balegă. Dă cu căciula, nelipsită de pe capul său, indiferent de anotimp, după muştele învăţate să poposească în locul intim al calului. Este adeptul zicalei conform căreia vaca de dar nu se caută sub coadă. Precizez, pentru a i se face inventarul ugerelor. Completez preferinţele văcarului. Îi place să se afirme în turmă. Mulge tot ce întâlneşte în cale. Dacă îl pui la prins, stă. Pentru el, coada vacii rămâne unicul exemplu revoluţionar demn de urmat în viaţă. Îi plac la nebunie copitele, cu care, de altfel, scrie. Filozofia existenţială a politicianului plecat de la coada vacii este simplă. Când se pune pe muls, nu iartă nimic! Altă teorie personală: Dacă nu mulgi, pică. Cel plecat de la coada vacii s-a specializat în manipularea ugerelor. Cu toate că tehnica în domeniu a avansat, dumnealui preferă lucrul manual. Eu nu văd prea bine, dar pipăi, spune politicianul bătut cu coada vacii şi de soartă. Pentru el, ca şi bătaia, coada vacii este ruptă din rai. La nevoie, ca să scape basma curată, face pe pocăitul. Coada vacii poate fi folosită şi ca evantai, dar nu chinezesc. Când se ceartă, doi politicieni de acelaşi gen, îşi fac reciproc vânt cu coada vacii. Sunt cazuri în care personalitatea unui politician se confundă cu coada vacii. Chiar dacă au mai progresat oarecum, domnii în cauză au păstrat anumite obiceiuri. De pildă, pocnesc din bici pe lângă boi, fie la Guvern, fie în Parlament. Cei mai mulţi dintre politicienii noştri au plecat de la coada vacii. Asta nu reprezintă o crimă sau un motiv de supărare, numai că unii, din păcate, au uitat acest lucru. Au uitat de unde au plecat. Într-o altă epocă, de necrezut, coada vacii reprezenta un motiv de mândrie patriotică. Ca fiu de ţăran, cădea bine la dosarul de cadre. Posesorul unei podoabe de acest gen se afla tot timpul în atenţia organelor de partid şi de stat, fiind lăudat pentru producţiile mari de lapte obţinute la hectar. Da, la hectar, pentru că funcţionau şi astfel de aberaţii. Pentru coada vacii, se organizau ample întreceri socialiste. Astăzi, în funcţie de mărimea cozii respective, ştim dacă individul pe care îl studiem are sau nu la bază cei şapte ani de acasă.