Coaliţia nu vrea schimbare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat, ieri, că “şansele ca un premier tehnocrat să reziste în fruntea Guvernului, în actualul context politic şi economic, sunt foarte mici, întrucât acesta nu ar putea să coaguleze coaliţia, oricât de mult efort ar depune”. El spune că “există destul de multe probleme în interiorul coaliţiei în momentul de faţă, în ceea ce priveşte disciplina şi prezenţa. Acesta este motivul pentru care, de aproape două săptămâni, nu am putut adopta nicio lege organică. Pe de altă parte, nu există, în acest moment, motive pentru schimbarea premierului Emil Boc cu un independent sau cu un tehnocrat şi nu cred că UDMR ar susţine o astfel de înlocuire”. Declaraţia liderului UDMR vine în contextul în care, în ultimele zile, după Convenţia PDL la care Boc a fost reales preşedinte al PDL-ului, au apărut speculaţii privind posibila înlocuire a acestuia din funcţia de prim-ministru. Şi senatorul UDMR Gyorgy Frunda a afirmat, luni, că unii parlamentari ai Uniunii nu vor vota în Parlament un premier tehnocrat: “Eu cred că am vota împotrivă. Nu am decis încă prin votul structurilor noastre decizionale. Eu personal aş propune să votăm împotrivă, dar şi toţi colegii mei care s-au manifestat public până acum, inclusiv preşedintele UDMR, au pledat în aceeaşi idee (...) Cred că dacă s-ar ajunge la confirmarea unui prim ministru nou, UDMR ar avea serioase reţineri în a-l vota şi cred că această formulă ar cădea în Parlament”.