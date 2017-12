COALIŢIA ŞI CANDIDATUL

Imediat după alegerea lui Crin Antonescu în funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, toată lumea a început să facă socoteli febrile în legătură cu posibilitatea detronării lui Traian Băsescu, la scrutinul prezidenţial din toamnă. Mi-am permis şi eu să fac acelaşi lucru, în editorialul de acum două zile. Dar cine a fost atent putea să observe că, încă dinaintea congresului liberal, limbajul politic al lui Ion Iliescu şi Mircea Geoană faţă de actualul preşedinte se înăsprise, fără a avea accentele pamfletare pe care le-a afişat discursul lui Crin Antonescu de acum cîteva zile. Este evident că în coaliţia de guvernare au început să se despartă apele de uscat, ca să vorbim şi biblic, dar şi marinăreşte, vizavi de candidaţii posibili şi probabili ai celor două partide aflate la putere pentru cea mai înaltă funcţie din stat. Numai că securea războiului a dezgropat-o tot Traian Băsescu, ca urmare a personalităţii sale conflictuale, cum mult prea elegant îl caracterizează bătrînul Ion Iliescu. Dacă vrem să vorbim pe româneşte, ar trebui să spunem că Băsescu este un marinar scandalagiu şi viclean, un „animal politic” care şi-a devorat, pe rînd, la epoci diferite, toţi amicii, aliaţii sau colaboratorii. În acest fel trebuie judecată atitudinea obraznică a preşedintelui faţă de Mircea Geoană, de acum două săptămîni, într-un interviu la postul public de televiziune. Liderul PSD a răspuns atunci cu obişnuita sa eleganţă diplomatică, însă ferm, că social-democraţii au făcut o înţelegere cu PD-L şi nu cu Traian Băsescu. Începînd de atunci, pe bună dreptate, limbajul politic al lui Geoană a devenit ceva mai dur. În clipa de faţă, după apariţia în prim plan a lui Crin Antonescu, deşi nici liberalii, nici PSD-ul nu şi-au desemnat oficial candidaţii la prezidenţiale, Traian Băsescu a simţit creşterea pericolului de a pierde fotoliul de la Cotroceni. Sînt absolut sigur că, în cele cîteva luni care au mai rămas pînă la alegeri, el nu va sta cu mîinile în sîn, ci va încerca cine ştie ce manevre. Din fericire pentru noi, marea masă de români, Băsescu nu mai are foarte multe alternative de manipulare sau dezbinare. El îşi simte zilele politice numărate, dar cred că nu realizează că orice mişcare greşită ar face, asta l-ar transforma într-un sinucigaş politic. Am repetat de mai multe ori la această rubrică faptul că sînt impresionat de buna funcţionare şi seriozitatea acestei guvernări, în pofida tuturor celor spuse de liberali, mai ales dacă te gîndeşti sub ce presiune politică şi psihologică lucrează aceşti oameni. Singurul pericol real care poate dezbina coaliţia, guvernul şi majoritatea parlamentară este problema candidatului prezidenţial. Dacă Traian Băsescu va simţi, la un moment dat, că poate trage foloase electorale de pe urma distrugerii acestei construcţii politice, el nu va ezita să arunce în aer totul, fără niciun scrupul, deoarece preşedintele nu este genul de căpitan de cursă lungă care părăseşte ultimul nava, ci acel tip de comandant care pleacă primul, înainte de a se scufunda corabia, ca să încaseze „poliţa de asigurare politică” prin care ar putea să rămînă la Cotroceni!