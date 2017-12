Coazieră Constanţa - Nessebar, cu nava „Taras Schevchenco”

Portul Constanţa va găzdui, pe 25 mai, pentru prima oară în acest sezon de croaziere, nava maritimă Taras Schevchenco, ce se află sub pavilion ucrainean. Potrivit directorului Navlomar Maritime Constanţa, Ioan Virgil Drăgan, nava are o capacitate de 240 de locuri la care se adaugă şi cei 114 membri ai echipajului, toţi de naţionalitate ucraineană. Nava va sosi în Portul Constanţa la ora 13.00 şi va avea la bord 100 de turişti. Dat fiind faptul că Taras Schevchenco se reîntoarce în Portul Constanţa pe 29 mai, reprezentanţii navei oferă constănţenilor doritori posibilitatea de a petrece o minicroazieră de trei zile până la Nessebar (Bulgaria) şi înapoi, contra sumei de 350 de euro. Potrivit datelor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, luna următoarea sunt aşteptate navele Costa Mediterranea, Costa Alegra, Silver Wind, Seven Seas Mariner şi Nautica. Tot în iunie, sunt aşteptate, din nou, în Portul Constanţa navele Taras Schevchenco şi Viking Primadonna.