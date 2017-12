COBADIN - Plăţi guvernamentale restante

Guvernul Tăriceanu a plecat, dar a lăsat în urmă promisiuni pe care nu le-a onorat. Aşa se face că mai multe unităţi de învăţămînt din judeţul Constanţa au rămas neplătite, după ce Guvernul a emis hotărîri pentru a sprijini financiar, împreună cu autorităţile locale, modernizarea tuturor unităţilor de învăţămînt din mediul rural. Acesta este şi cazul Grădiniţei cu program normal din Cobadin, care a fost modernizată iar acum funcţionează la standarde moderne, încă în ciuda faptului că reabilitările au fost deja efectuate de ceva timp, nici pînă în prezent fostul Executiv nu a binevoit să vireze banii promişi prin hotărîre de guvern. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că modernizarea grădiniţei a fost făcută prin bani de la Ministerul Educaţiei prin Guvern, însă bani se lasă în continuare aşteptaţi. „Pentru a primi banii de la Guvern, trebuia să facem o adresă la minister prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, pe care am făcut-o încă din august 2008, însă nu am primit banii. Nici după ce am am finalizat lucrările la grădiniţă şi am încheiat procesul verbal, nu am primit banii restanţi. Eu, la rîndul meu, sînt presat de firma care s-a ocupat de modernizarea unităţii de învăţămînt care a zis că mă acţionează în judecată dacă nu-i plătesc suma restantă şi dacă se întîmplă aşa se poate ajunge la blocarea conturilor Primăriei, ceea ce ar însemna că nu mai putem face plata datoriilor”, a declarat edilul. De altfel, în urmă cu cîteva luni, conducerea firmei a acţionat în judecată Primăria Cobadin, însă după discuţii cu primarul şi-a retras cererea şi a decis să aştepte. În total, Guvernul ar fi trebuit să contribuie la modernizarea grădiniţei din Cobadin cu 280 de mii de lei.