Coca-Cola renunţă la un ingredient controversat din băuturile sale

Conducerea companiei Coca-Cola a anunţat că va elimina un ingredient controversat, folosit şi la soluţiile ignifuge, din băuturile energizante pentru sportivi şi cele cu gust de fructe. Decizia vine după o măsură similară luată de PepsiCo, în urma unei petiţii online care a strâns sute de mii de semnături. Coca-Cola, cea mai mare companie producătoare de băuturi răcoritoare din lume, a decis să elimine ingredientul controversat BVO (Brominated Vegetable Oil - ulei vegetal bromat, în limba engleză) din produsele sale, până la sfârşitul anului.

Uleiul vegetal bromat este un ingredient folosit de companiile producătoare de băuturi răcoritoare, ca emulgator şi stabilizator, încă din anii '30, în special la sucurile cu aromă de citrice, pentru a evita separarea acestora în timpul distribuţiei. Dacă apa carbogazoasă ar fi amestecată cu aromele, fără a se folosi un astfel de ingredient, acestea s-ar separa şi ar pluti la suprafaţa lichidului, din cauza denistăţii diferite, la fel ca şi în cazul apei şi al uleiului. Prin adăugarea de BVO, chimiştii modifică densitatea aromelor, astfel că acestea se amestecă în mod uniform cu restul băuturii, dând un gust şi un aspect plăcut. În UE, unde ingredientul este interzis, producătorii folosesc, de regulă, esteri glicerici din răşini lemnoase sau gumă de roşcove / gumă de caruba. În SUA, BVO a fost recunoscut ca fiind, în general, sigur în 1958, desemnare retrasă în 1970, când a început să fie controlat. În prezent, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA impune anumite restricţii la folosirea acestui ingredient, limitând concentraţia maximă la 15 părţi la un milion. Substanţa era folosită pe scară largă în America, în băuturi ca Mountain Dew sau Gatorade (PepsiCo), Powerade, Fanta şi Fresca (The Coca-Cola Company) ori Squirt, Sun Drop sau Sunkist Peach Soda (Dr. Pepper Snapple Group).

O campanie începută de Sarah Kavanagh, o adolescentă din Mississippi, SUA, a atras atenţia opiniei publice asupra potenţialelor riscuri de sănătate la care se expun cei care consumă produsele respective. Înainte să bea dintr-o sticlă de Gatorade, Sarah Kavanagh, o vegetariană convinsă, a verificat eticheta, aşa cum obişnuieşte să facă de fiecare dată, pentru a se asigura că băutura nu conţine ingrediente de origine animală. Uleiul vegetal bromat, o substanţă despre care nu mai auzise, a făcut-o, însă, curioasă. ”Ştiam că nu e de origine animală, după denumire, dar am vrut să văd despre ce e vorba, aşa că am căutat pe Google”, a declarat adolescenta pentru ”The New York Times”. Lunga listă de efecte secundare, de la dureri de cap şi oboseală şi până la afecţiuni neurologice şi niveluri anormale ale hormonilor tiroidieni, a alarmat-o. Sarah Kavanagh a lansat o petiţie online pe site-ul Change.org, prin care cerea eliminarea ingredientului controversat, care este folosit şi în substanţele ignifuge. Petiţia a strâns mai mult de două sute de mii de semnături şi a determinat compania PepsiCo să schimbe, iniţial, reţeta Gatorade şi, ulterior, să elimine BVO din toate băuturile pe care le produce.

La începutul acestei săptămâni, The Coca-Cola Company a anunţat că va elimina ingredientul controversat din toate băuturile pe care le produce, până la sfârşitul anului. Josh Gold, purtătorul de cuvânt al gigantului american, spune că mişcarea nu se datorează, însă, riscurilor de sănătate la care sunt expuşi consumatorii. Compania va înlocui uleiul vegetal bromat cu acetatul izobutirat de zaharoză sau cu esteri glicerici din răşini lemnoase.