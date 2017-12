Cocaină de trei milioane de euro, în port

14:40:56 / 18 Februarie 2014

Drepturile omului

Sint surprins ca nu se respecta drepturile interlopilor cinstitzi. Eu si alte gunoaie jegoase care am fost asociatzi cu Sacean (in tziganeste gunoi) mai mult de patruzeci si cinci de ani in tilhari, violuri, santaj, furturi, smenuri, uneori chiar crime musamalizate de militzie si securitate unde am fost angajatzi cu carte de munca ca (sa inebunesti de ris) lucratori MI (informatori) si de aceia si eu si Sacean avem pensie onorabila 400 euro pe luna. Colegul meu Sacean n-a fost turc ci a fost tzigan gagauz, adica o incrucisare dintre o tziganca si un tatar interlop tatal lui facind inainte de comunism 42 de ani de inchisoare , batuse orice record al acelor timpuri. But life go on si Sedan stirpitura bastarda a lui Ali Iasar v-a duce tortza nelegiuilor mai departe cu toata tziganimea criminala din Piatza Chiliei. Sper ca organele au filmat discret adunarea noastra a gunoaelor dinterlope din Constantza pentru o veridica isytorie a acestor vremuri minunate in care noi conducem Constantza si traficul de droguri sub blinda obladuire a politzie la care cotizam din plin. Dar pentru ca gunoiul de Sacean m-a dat in primire de multe ori in perioada 1975-1990 as vrea sa ma cac si eu pe mormintul lui si sa le dau mueeeeeee la nepoatele lui cum a facut el zeci de ani cu fetele din Constantza. Praful si pulberea sa se aleaga din voi tzigani islamisti si asta cu ajutorul organelor abilitate cinstite si dedicate binelui Romanilor. Sri-istilor asa sa va ajute dumnezeu si sa nu mai punetzi botul la sifonariile de doi lei in schimul protejeri acestor microbi ai socitatzi romanesti. Extirpati tumoarea cancerosa acum cit mai este timp ca metastaza care este Sedan sa nu se intinda din nou. Asa sa va ajute Dumnezeu. Blestemat sa fie gunoiul vermanos Sacean in veci , vecilor si ca el si nenorocitzi de la securitate si Militzie care s-au folosit de mizeria asta umana care s-a numit Sacean. Ps. Felicitari doctoriilor care i-au gresit operatzia, trebuiesc premiiatzi de la presedentzie ca Domnul Basescu a fost pe vremuri un apropriat a lui Sacean (smenuri de valuta) Sper ca nu v-a fi ingropat cu onoruri militare. Amen