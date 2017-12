Cocaine, în curînd pe piaţa locală

Cocaine - energy drink a apărut în 2006 în SUA, fiind produs de Redux Beverages. În scurt timp de la lansarea produsului pe piaţă, acesta s-a extins şi în ţările din Europa, ca urmare a unei cereri extrem de mari. Produsul conţine vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, arome naturale, fructe, taurină, wasabi, scorţişoară, cafeină - echivalentul unui expresso şi jumătate. Toate aceste ingrediente diferenţiază clar produsul, datorită gustului unic şi a eficienţei care este de trei ori mai mare ca a oricărui alt competitor din clasa băuturilor energizante. În România, Cocaine este importat de firma MC Beverages care a obţinut toate avizele necesare (Osteireichisches Getranke Institut, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, obligaţiile etichetării conform prevederilor HG 106/2002, etc.) comercializării. În ceea ce priveşte mesajele de pe ambalajul produsului “Cocaine Energy Drink”, acestea au caracter strict edificator şi trebuie traduse, înţelese şi acceptate în următorul mod: “Acest mesaj este pentru cei care sînt prea naivi să recunoască ceea ce este mult prea evident. Acest produs nu conţine drogul - cocaină şi nu intenţionează a fi o alternativă a vreunui drog de pe strada interzis, şi oricine crede acest lucru este naiv”. Lansarea produsului pe piaţă va fi în luna februarie a acestui an.