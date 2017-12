„Cocinile” litoralului, cu lacătul pe uşi

Două terase din Eforie Nord - „Neems” SRL, societate cu adresa în Alba Iulia şi „Ad Vo” SRL (terasa „Floare de Colţ”), din Predeal, au fost, ieri, închise de către echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Constanţa. Comisarul şef, Bogdan Dima, a constatat, personal, că sănătatea şi viaţa consumatorilor pe litoralul românesc sînt puse în pericol. „Este inadmisibil să găseşti, după toate acţiunile de consiliere, unităţi cu profil alimentar cu produse expirate, preparate în condiţii mizerabile”, a declarat comisarul şef. Prima terasă verificată de către comisarii CRPC a fost prinsă pe picior greşit încă de la intrarea în unitate. Ingredientele pentru produsele gen fast-food erau ţinute la soare, în aer liber, în bătaia vîntului şi a... insectelor. Carnea de pui era uscată, cartofii prăjiţi erau şi ei îmbibaţi în ulei, maioneza era deja alterată din cauza căldurii. „Nu se poate aşa ceva. Aruncaţi imediat aceste produse”, le-a recomandat Dima angajaţilor. Bucătăria unităţii a fost, de asemenea, o surpriză neplăcută pentru echipa de control. „Mizerie cît cuprinde, produse care nu se ştie dacă mai sînt sau nu în termen, muşte peste alimente, fire de păr în frigider, vasele spălate fără cloramină, pînze de păianjeni, asta am găsit în bucătăria terasei”, spune comisarul şef, care a decis, fără să stea pe gînduri, sistarea temporară a activităţii, în ciuda tuturor explicaţiilor primite din partea salariaţilor. O soartă similară a avut-o şi terasa „Floare de Colţ”, din Eforie Nord. De data aceasta, toate produsele alimentare verificate de către comisarul şef, Bogadan Dima, aveau termenul de valabilitate depăşit. „Carne expirată, salam expirat, brînza expirată, şunca congelată, care ar fi putut să fie şi ea expirată, asta am găsit în bucătăria terasei”, a mai adăugat comisarul şef. De asemenea, şi topingul pentru gogoşi avea termenul de valabilitate depăşit şi nici nu avea o traducere în limba romînă. „Situaţia este foarte gravă. Populaţia are dreptul la o mîncare sănătoasă, proaspătă, nu la alimente expirate”, a declarat Bogdan Dima. Şi reprezentanţii acestei terase au ripostat, încercînd să susţină că terasa nu era deschisă şi că produsele care aveau termenele de valabilitate depăşite erau, de fapt, alimentele pentru angajaţi sau că nu s-au vîndut şi oricum urmau să fie aruncate, în ciuda faptului că, la momentul controlului erau în frigidere. „Pentru deficienţele constatate, unităţile riscă amenzi care pot ajunge chiar şi la un miliard de lei. Vor primi cîte 200 de milioane lei pentru fiecare deficienţă în parte”, a declarat comisarul şef, care a promis că acţiunile de inspecţie şi control vor continua şi în perioada următoare.