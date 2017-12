Coco repetă la perfecţie tot ce i se transmite de sus. Învaţă textele pe de rost. Dacă se întîmplă să mai uite cîte ceva, vine profesorul la palat cu nuieluşa şi-l arde peste mînuţele alea două. Coco ştie să cînte şi să danseze, dar numai la comanda profesorului. În rest, este inert şi nu are orgolii, după cum singur declară. De cînd cu schimbarea la faţă a politichiei, este mult mai colorat. Pe lîngă portocaliul tradiţional, poartă şi roşu. Într-un videoclip recent, îşi ascute coasa, secvenţă care, în ciuda aspiraţiilor sale, nu l-a făcut mai de temut, după cum a sperat. Coco recită poezii patriotice închinate conducătorului suprem. De altfel, îşi fixează ceasul doar după orologiul lui. Profesorul face parte din viaţa sa. Cînd trage apa unde trebuie să o tragă în funcţie de relief, aşteaptă ordinele venite de sus. Coco nu uită că profesorul l-a învăţat să meargă drept, fără să se ţină de scaune, prin palat. Ce-o să facă el cînd o să revină în civilie? Cînd vrea să fie incisiv, ca să impresioneze asistenţa, muşcă în acelaşi loc unde muşcă profesorul. De aceea, de cîte ori mănîncă un măr, lui îi rămîne cotorul. Coco dansează după cum i se cîntă de sus. Ca să-şi lovească cizmele cu podul palmei, după un vechi obicei, trebuie să ceară aprobare de la domn profesor. Pentru bătutul din călcîie nu este necesară niciun fel de patalama. Gestul este unul cît se poate de firesc în conjunctura actuală a relaţiei sale cu profesorul. Sînt zile cînd îi lasă cheia sub preş, pentru că de multe ori profesorul vrea să se joace de unul singur cu jetoanele. Chestia asta se întîmplă cînd nu are la cine răcni. A mai fost la palat un Coco, numai că ăla, băiat mai puţin educat, îi ascundea tot timpul jucăriile! Un Coco rău şi invidios, care, pentru că nu a vrut să socializeze cu profesorul, şi-a pierdut funcţia. Nu şi gradul, care, mă rog, oricum, nu mai doboară nimic. Cînd se joacă de-a puterea, tolănit pe preş, profesorul visează la rocadele sale nemuritoare. Chiar dacă nu joacă şah, ca să nu-şi obosească mintea, îi plac rocadele lui Putin. Sigur, fără preluarea pe bune a prerogativelor lui Coco cel colorat, ci numai a funcţiei care doboară gradul. În timp, Coco s-a perfecţionat numai la înaintare, fiind scos pe această poziţie ori de cîte ori trebuie ca cineva să încaseze nişte castane dolofane. Între Coco şi profesorul său de dans s-a creat o simbioză inestimabilă. Am citat dintr-o recentă cuvîntare a lui Coco cu prilejul zilei de naştere a profesorului. Greu mai găseşti în patria noastră, dezbinată de bîrfe şi intrigi, un asemenea cuplu politic. Nici la estradă nu există aşa ceva, în ciuda vechimii în muncă invocate de Stela Popescu şi Arşinel… Profesorul e în toate cele ce sînt. Şi Coco după el. Cît este politichia asta de mare, precum o tarla nearată, nu cred că există pe undeva o asemenea unitate de monolit! Coco a reuşit să-l copieze în toate pe profesor. Din această cauză, nu este de mirare că răspunde de foarte multe ori în locul lui!