Cod de Bune Practici şi pentru alte ramuri economice decît cel alimentar

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) va propune ministrului pentru IMM-uri adoptarea unei legi referitoare la relaţia dintre marii retaileri cu producătorii din alte domenii decît cel alimentar, a declarat preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. „Am solicitat o discuţie cu ministrul pentru IMM-uri. Printre propunerile pe care le vom prezenta se numără adoptarea unui legi referitoare la relaţia dintre marile reţele de magazine şi IMM-urile din alte domenii decît cel al producerii şi procesării produselor alimentare”, a spus Nicolescu. Acesta a punctat că şi aceşti producători întîmpină aceleaşi probleme cu cei din industria alimentară. Potrivit lui Nicolescu, Legea privind comercializarea produselor alimentare este una dintre cele mai bune măsuri anticriză luate de autorităţi. Ovidiu Nicolescu a mai precizat că va solicita ministrului IMM-urilor punerea în funcţiune a Fondului de Contargarantare, plata comenzilor de stat în termenele prevăzute, precum şi reducerea la jumătate a numărului de taxe nefiscale. „Avem vreo 500 de taxe nefiscale impuse de tot felul de organizaţii. Propunem reducerea la jumătate a acestora pentru că oricum nu afectează bugetul statului”, a mai spus Nicolescu. De asemene, CNIPMMR va insista pentru înfiinţarea fondului de investiţii ce ar urma să ajute firmele nou înfiinţate care vor dezvola produse noi. În opinia lui Nicolescu, creşterea numărului de locuri de muncă nu va avea loc mai devreme de un an şi jumătate. „După perioadele de criză, reluarea creşterii numărului locurilor de muncă are loc la şase luni de creştere consecutivă a PIB-ului cu 1%. În România, mai devreme de un an sau un an şi jumătate nu putem vorbi de o reluare a creşterii numărului locurilor de muncă. Pînă atunci, acesta va continua să scadă”, a spus preşedintele CNIPMMR. Potrivit acestuia, preşedintele Comisie Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat, în cadrul Şedinţei Plenare a Comitetului Economic şi Social European din 30 septembrie, că semnele de revenire ale economiei europene au apărut, dar criza încă nu şi-a produs toate efectele în domeniul pieţei muncii, şomajul va continua să crească, fiind posibilă pierderea a 8,5 milioane de locuri de muncă pînă la sfîrşitul anului viitor.